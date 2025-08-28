National Sports Day 2025: मेजर ध्यनचंद को सलाम, इन 10 सवालों से परखिए खेल से जुड़ी अपनी जानकारी
National Sports Day 2025: नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस मौके पर 10 सवालों की स्पोर्ट्स क्विज का उत्तर दीजिए और भारत के खेल इतिहास पर अपनी जानकारी को परखिए।
National Sports Day 2025: हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेलों को समर्पित होता है। इस मौके पर छात्रों और युवाओं में खेल भावना जगाने के लिए हमने तैयार की है 10 सवालों की स्पोर्ट्स क्विज, जिसमें भारत के दिग्गज खिलाड़ी, ओलंपिक उपलब्धियां और खेल पुरस्कारों से जुड़े रोचक प्रश्न शामिल हैं। आइए देखें आप कितने सवाल सही कर पाते हैं।
क्विज चैलेंज: नेशनल स्पोर्ट्स डे स्पेशल
Q1. भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है?
a) 15 अगस्त
b) 29 अगस्त
c) 5 सितम्बर
d) 2 अक्टूबर
उत्तर: b) 29 अगस्त
Q2. यह दिन किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है?
a) पी.टी. उषा
b) ध्यानचंद
c) कपिल देव
d) मिल्खा सिंह
उत्तर: b) ध्यानचंद
Q3. मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे?
a) फुटबॉल
b) क्रिकेट
c) हॉकी
d) एथलेटिक्स
उत्तर: c) हॉकी
Q4. नेशनल स्पोर्ट्स डे पर राष्ट्रपति कौन-सा पुरस्कार देते हैं?
a) भारत रत्न
b) नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स
c) पद्म भूषण
d) अर्जुन फेलोशिप
उत्तर: b) नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स
Q5. "फ्लाइंग सिख" के नाम से कौन जाने जाते हैं?
a) सुनील गावस्कर
b) मिल्खा सिंह
c) ध्यानचंद
d) बाइचुंग भूटिया
उत्तर: b) मिल्खा सिंह
Q6. भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था?
a) 1928, एम्सटर्डम
b) 1936, बर्लिन
c) 1948, लंदन
d) 1952, हेलसिंकी
उत्तर: a) 1928, एम्सटर्डम
Q7. "पय्योली एक्सप्रेस" के नाम से किस भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है?
a) पी.वी. सिंधु
b) पी.टी. उषा
c) मैरी कॉम
d) साइना नेहवाल
उत्तर: b) पी.टी. उषा
Q8. भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता?
a) लिएंडर पेस
b) राज्यवर्धन सिंह राठौड़
c) अभिनव बिंद्रा
d) नीरज चोपड़ा
उत्तर: c) अभिनव बिंद्रा
Q9. भारत का पहला ओलंपिक एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड) पदक किसने जीता?
a) पी.टी. उषा
b) नीरज चोपड़ा
c) मिल्खा सिंह
d) अंजू बॉबी जॉर्ज
उत्तर: b) नीरज चोपड़ा
Q10. विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हैं?
a) बैडमिंटन
b) शतरंज
c) टेनिस
d) शूटिंग
उत्तर: b) शतरंज