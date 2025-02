National Science Day Speech In Hindi : राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर छोटा और आसान भाषण

National Science Day Speech In Hindi , Theme : हर वर्ष 28 फरवरी को देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी। इस महत्त्वपूर्ण खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन इफेक्ट ने भारतीय विज्ञान को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. सीवी रमन की रमन इफेक्ट खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (नेशनल साइंस डे) मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का दिन सीवी रमन को उनके महान योगदान के लिए सादर नमन करने का अवसर है। देश में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उत्सव 28 फरवरी, 1987 को मनाया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम (national science day theme 2025 )'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना' (Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science & Innovation for VIKSIT BHARAT) है।