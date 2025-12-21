Mathematics Day : क्यों मनाते हैं गणित दिवस, कौन थे रामानुजन, जानें क्या है हार्डी नंबर 1729 की कहानी

Hindustan Hindi News
National Mathematics Day 2025 : srinivasa ramanujan birthday maths day speech what is Hardy Ramanujan number 1729 story
National Mathematics Day 2025 , Srinivasa Ramanujan birthday : 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है।

Dec 21, 2025 12:37 am IST
National Mathematics Day 2025 , Srinivasa Ramanujan birthday , what is Hardy Ramanujan number 1729 : भारत में हर साल 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है। साल 2012 में केंद्र सरकार ने दिग्गज गणितज्ञ रामानुजन के सम्मान में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इन दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य गणित के महत्व को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में गणित की प्रतियोगिताएं होती हैं। छात्रों को गणित के क्षेत्र में शोध के लिए प्रेरित किया जाता है।

यहां जानें श्रीनिवास रामानुजन के बारे में खास बातें -

- श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर, 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। रामानुजन ने कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की थी। लेकिन गैर-गणितीय विषयों में उनकी रुचि न होने से वह 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। जिस स्कूल में वो 12वीं में दो बार फेल हुए आज उसका नाम रामानुजन के नाम पर है।

- रामानुजन ने 12 साल की उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने कई प्रमेय (Theorems) विकसित कीं। कई फॉर्मूले ईजाद किए। उनके इस कमाल से दुनियाभर के गणितज्ञ हैरान रह गए थे।

- 1912 में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के पद पर काम करना शुरू कर दिया। यहां उनकी गणित की प्रतिभा को उनके साथियों ने पहचाना और उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज में रैफर कर दिया।

- दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले रामानुजन ने ट्रिनिटी कॉलेज ज्वॉइन कर लिया।

- 1916 में उन्होंने बैचलर इन साइंस की डिग्री ली। लंदन की मैथमैटिकल सोसायटी में 1917 में उनका चुनाव कर लिया गया।

- सन् 1918 में रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसायटी, रॉयल सोसायटी तथा ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज तीनों का फेलो चुन गया। 1919 में वह भारत लौट आए।

- श्रीनिवास रामानुजन का बेहद ही कम उम्र में (33 वर्ष) टीबी रोग से ग्रस्त होने के कारण 26 अप्रैल 1920 को निधन हो गया।

क्या है रामानुजन हार्डी नंबर 1729 की कहानी (Ramanujan Hardy number 1729 story )

1729 नंबर को रामानुजन हार्डी नंबर ( Ramanujan Hardy number), मैजिक नंबर (Magic Number), टैक्सीकैब नंबर ( taxicab number ) जैसे कई अलग-अलग नाम से जाना जाता है। नंबर 1729 में ऐसा क्या खास है? रामानुजन ने इसे बेहद स्पेशल नंबर बताया है। जानें इसकी कहानी क्या है?

दुनिया के जाने माने ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। इंग्लैंड में ही जब एक दिन श्रीनिवास रामानुजन को बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो प्रोफेसर हार्डी अपने अजीज दोस्त रामानुजन से मिलने लंदन स्थित अस्पताल गए। हार्डी और रामानुजन दोनों को नंबर से खेलना बहुत पसंद था और वे अक्सर गणित के विचारों के बारे में बात करते थे। जब रामानुजन ने सुना कि हार्डी टैक्सी से आए हैं, तो उन्होंने टैक्सी का नंबर पूछा। हार्डी ने जवाब दिया कि नंबर 1729 था और कहा कि यह एक सिंपल और बोरिंग सा नंबर है। इस पर रामानुजन ने कहा ‘नहीं, यह एक बेहद रोचक संख्या है।’ फिर उन्होंने बताया कि 1729 में खास क्या है?

रामानुजन ने हार्डी से कहा कि ‘यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है, जिसे दो अलग-अलग नंबर्स के क्यूब (घन) को जोड़कर बनाया जा सकता है। वो भी दो अलग-अलग तरीके से।’

ये दो तरीके हैं –

1 की क्यूब + 12 की क्यूब यानी 1 + 1728 = 1729

और

9 की क्यूब + 10 की क्यूब यानी 729 + 1000 = 1729

हालांकि, ऐसे और भी नंबर हैं जिन्हें दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में एक से ज्यादा तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन 1729 ऐसा सबसे छोटा नंबर है। इस कहानी की वजह से 1729 को रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है।

