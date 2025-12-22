National Mathematics Day 2025: गणित के जादूगर रामानुजन का जन्मदिन आज, देश मना रहा राष्ट्रीय गणित दिवस

संक्षेप: National Mathematics Day 2025: आज 22 दिसंबर है, वह दिन जब पूरा भारत महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में 'राष्ट्रीय गणित दिवस' (National Mathematics Day) मना रहा है।

National Mathematics Day 2025: आज 22 दिसंबर है, वह दिन जब पूरा भारत महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में 'राष्ट्रीय गणित दिवस' (National Mathematics Day) मना रहा है। साल 2012 में भारत सरकार ने रामानुजन के अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने के लिए उनके जन्मदिन को इस खास दिन के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज का दिन न केवल रामानुजन की प्रतिभा को याद करने का है, बल्कि गणित के डर को दूर कर इसकी सुंदरता और महत्व को समझने का भी है।

असाधारण प्रतिभा के धनी थे रामानुजन 1887 में तमिलनाडु के ईरोड में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन की कहानी हर छात्र के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बिना किसी औपचारिक उच्च शिक्षा के गणित के क्षेत्र में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ कि दुनिया के बड़े-बड़े विद्वान हैरान रह गए। इन्फिनिट सीरीज, फ्रैक्शन और नंबर थ्योरी में उनके द्वारा किए गए शोध आज भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक का आधार हैं। 'हार्डी-रामानुजन नंबर' (1729) की कहानी आज भी गणित की दुनिया में सबसे लोकप्रिय किस्सों में से एक है।

कक्षाओं से परे गणित का महत्व आज के दिन देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गणित को केवल किताबों या परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गणित हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है—चाहे वह खरीदारी के दौरान किया गया हिसाब हो, रसोई में मापन हो, या खेलों में बनाई गई रणनीति।

राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है। अक्सर छात्र गणित को एक कठिन और उबाऊ विषय मानते हैं, लेकिन पहेलियों, खेल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से इसे एक रोमांचक खेल बनाया जा सकता है। गणित केवल अंकों का जोड़-घटाव नहीं है, बल्कि यह तार्किक सोच (Logical Thinking) और समस्या समाधान (Problem Solving) की शक्ति प्रदान करता है।

आधुनिक युग में गणित आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस और कोडिंग जैसी तकनीकों का बोलबाला है, गणित की भूमिका और भी बढ़ गई है। रामानुजन के सूत्र आज ब्लैक होल की पढ़ाई और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे जटिल विज्ञान क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हैं।