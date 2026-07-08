राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इंटर्नशिप का मौका, इतना मिलेगा स्टाइपेंड; 10 जुलाई तक करें आवेदन

यह इंटर्नशिप पूरी तरह ऑनलाइन (वर्चुअल) मोड में आयोजित की जाएगी, इसलिए देशभर के छात्र अपने घर से ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। दो सप्ताह की इस इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को मानवाधिकार (ह्यूमन राइट्स) से जुड़े विभिन्न विषयों और उनके व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।

अगर आपकी रुचि मानवाधिकार, कानून और शासन से जुड़े विषयों में है, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) जल्द ही 2 हफ्ते का शॉर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इससे जुड़कर आप मानवाधिकार के बारे में गहराई से जानने का मौका मिलेगा। अगर आप भी मानवाधिकार आयोग के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि इस इंटर्नशिप की खास बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि इंटर्नशिप पेड है। चलिए जानते हैं कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है।

क्या है इंटर्नशिप यह इंटर्नशिप पूरी तरह ऑनलाइन (वर्चुअल) मोड में आयोजित की जाएगी, इसलिए देशभर के छात्र अपने घर से ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। दो सप्ताह की इस इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को मानवाधिकार (ह्यूमन राइट्स) से जुड़े विभिन्न विषयों और उनके व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इंटर्नशिप में करीब 40 से 45 ऑनलाइन सत्र आयोजित होंगे, जिनमें मानवाधिकार विशेषज्ञ और आयोग के अधिकारी छात्रों को अलग-अलग विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों के साथ विशेष संवाद (इंटरैक्टिव सेशन) का भी अवसर मिलेगा, जहां छात्र सीधे उनसे सवाल पूछ सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मानवाधिकार से जुड़े ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। साथ ही बुक रिव्यू जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी समझ और विश्लेषण क्षमता को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस स्टेशन और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की वर्चुअल फील्ड विजिट भी कराई जाएगी, ताकि छात्र मानवाधिकार से जुड़े कार्यों और व्यवस्थाओं को व्यावहारिक रूप से समझ सकें। इससे प्रतिभागियों को मानवाधिकार के क्षेत्र का सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों तरह का अनुभव मिलेगा।

NHRC इंटर्नशिप 2026: कौन कर सकता है आवेदन? किसी भी 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्टग्रेजुएट कोर्स के तीसरे वर्ष या उससे आगे पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं।

ग्रेजुएशन के तीसरे या अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी पात्र हैं।

किसी भी पोस्टग्रेजुएट डिग्री के किसी भी सेमेस्टर या वर्ष में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। एलएलबी (LLB) के छात्र भी इसके लिए योग्य हैं।

पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा के किसी भी सेमेस्टर या वर्ष के विद्यार्थी और रिसर्च स्कॉलर भी आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी के 12वीं और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के पहले चार सेमेस्टर/ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होना जरूरी है।

1 जुलाई 2026 के अनुसार उम्मीदवार की अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए।

NHRC इंटर्नशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? यदि आप इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें-

सबसे पहले NHRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर Training Program सेक्शन में जाकर Online Short Term Internship Program (OSTI) चुनें।

Apply for the OSTI लिंक पर क्लिक करें।

अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें और दोनों पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।

अब आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण भरें।

इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और Statement of Purpose (SOP) अपलोड करें।

सभी जानकारियां एक बार अच्छी तरह जांच लें और फिर Submit बटन पर क्लिक करके आवेदन पूरा करें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची NHRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इंटर्नशिप से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए छात्र कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक NHRC के हेल्पलाइन नंबर 011-24663371 या ईमेल internship.nhrc@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

100 सीटें निर्धारित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 100 सीटें निर्धारित की हैं।

अप्लाई करने की लास्ट डेट मानवाधिकार के इस पेड इंटर्नशिप के लिए इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्नशिप कब से शुरू होगा? इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत 3 अगस्त से होगी, जो 14 अगस्त 2026 तक चलेगी। यानी इसकी अवधि 2 हफ्ते तक होगा।

स्टाइपेंड- 2000 रुपये