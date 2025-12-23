National Farmers Day 2025: 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है किसान दिवस, क्या है इस दिन खास, कोट्स, मैसेज

संक्षेप: National Farmers Day , Kisan Diwas : आज भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। देश में 23 दिसंबर का दिन किसानों को समर्पित किया गया है। भारत में किसान को अन्नदाता और धरती पुत्र कहा जाता है।

National Farmers Day 2025: आज भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश में 23 दिसंबर का दिन किसानों को समर्पित किया गया है। भारत में किसान को अन्नदाता और धरती पुत्र कहा जाता है। दरअसल आज किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती भी होती है इसलिए यह दिन भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज धरती के सच्चे नायक को नमन को दिन है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस पर अन्नदाता के परिश्रम, समर्पण और योगदान को सलाम करना चाहिए।

कौन थे चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह ने अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने किसानों के हित के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कानून और नीतियां बनाई थी। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला किया था। भारत को किसानों का देश कहा जाता है और आजादी के बाद देश के विकास में उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज का दिन देश के अन्नदाता किसान वर्ग के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। इस दिन को किसान दिवस के तौर पर मनाने का मकसद किसानों के उत्थान, आर्थिक विकास में उनके अहम योगदान, उनकी समस्याओं जैसे मुद्दों पर सबका ध्यान खींचना है। यह दिन लोगों को किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। इस दिन कृषि क्षेत्र व किसानों के विकास जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों वे सेमिनार का आयोजन होता है। देश भर के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि व इसके विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है।

किसानों को सशक्त किया देश के 5वें पीएम चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। वह अपने जीवन में हमेशा किसानों के कल्याण के लिए काम करते रहे। पीएम रहते किसानों के हित में उन्होंने कई अहम कदम उठाए। ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक होने के नाते उन्होंने भारत में योजना के केंद्र में कृषि को रखने के लिये निरंतर प्रयास किए। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने किसानों को सशक्त किया, दलितों और पिछड़े वर्गों को जमीन का मालिक बनाया और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर पर शासन और स्थानीय आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा दिया ।

कई अहम एक्ट में भूमिका उन्होंने साहूकारों से किसानों को राहत देने के लिये ऋण मोचन विधेयक 1939 को बनाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने 1949 विधानसभा में कृषि उत्पादन बाजार विधेयक पेश किया। वह 1952 में कृषि मंत्री बने। 1953 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम, 1960 को लाने में अहम भूमिका निभाई, जिसका मकसद पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना था ताकि इसे एक समान बनाया जा सके। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को मंत्रालय का दर्जा दिया तथा नाबार्ड की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना की। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।

