National Doctors Day 2025 Theme : जानें क्यों मनाते हैं डॉक्टर्स डे, कौन थे डॉ बीसी रॉय, क्या है थीम

डॉक्टर्स डे 2025 की थीम (Doctors Day Theme 2025 )

देश में हर साल डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। इस वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम 'बिहाइंड दि मास्क: हू हील्स दि हीलर्स' (Behind the Mask: Who Heals the Healers?) तय की गई है। यह थीम डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर रोशनी डालती है। यह थीम समाज से अपील करती है कि वे डॉक्टरों को न केवल अन्य लोगों को रोगमुक्त व स्वस्थ करने वाले के रूप में देखें, बल्कि उन्हें ऐसे आम इंसान के रूप में भी देखें, जिन्हें खुद भी इमोश्नल और साइकोलॉजिकल देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें भी सपोर्ट की आवश्यकता है।