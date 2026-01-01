NALCO में 1.40 लाख सैलरी वाली वाली नौकरी, कई इंजीनियर पदों पर मौका

संक्षेप: NALCO GET Recruitment 2026 में 110 पदों पर भर्ती निकली है। 40,000 से 1.40 लाख सैलरी तक, GATE 2025 आधारित चयन, योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया जानें।

Jan 01, 2026 04:42 pm IST

NALCO GET Recruitment 2026: अगर आप इंजीनियर हैं और किसी महारत्न PSU जैसी सेंट्रल कंपनी में हाई सैलरी, सिक्योर करियर और फ्यूचर ग्रोथ चाहते हैं, तो साल 2026 की यह भर्ती आपके लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने Graduate Engineer Trainee (GET) के 110 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ₹40,000 से ₹1,40,000 प्रति माह तक की दमदार सैलरी , जो इसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए सबसे आकर्षक नौकरियों में शामिल करती है।

NALCO GET Recruitment 2026 की पूरी जानकारी NALCO भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन एक प्रतिष्ठित PSU है। GET भर्ती 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग के बाद Assistant Manager (E1 ग्रेड) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

NALCO GET Recruitment 2026 ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल NALCO ने तीन प्रमुख इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में पद जारी किए हैं -

मैकेनिकल इंजीनियरिंग: 59 पद

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: 27 पद

केमिकल इंजीनियरिंग: 24 पद इन पदों में UR, OBC (NCL), EWS, SC, ST और दिव्यांग वर्गों के लिए आरक्षण भी शामिल है।

NALCO GET Recruitment 2026 शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास फुल टाइम रेगुलर B.E./B.Tech डिग्री होनी चाहिए। UR/EWS/OBC (NCL) के लिए न्यूनतम 65% अंक, SC/ST/दिव्यांग के लिए न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य हैं। फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते इंटरव्यू से पहले रिजल्ट घोषित हो जाए। डिग्री UGC/AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए।

इस भर्ती में चयन का आधार पूरी तरह GATE 2025 स्कोर है।

केवल GATE 2025 का स्कोर ही मान्य होगा।

संबंधित पेपर:

मैकेनिकल - ME

इलेक्ट्रिकल - EE

केमिकल - CH

NALCO GET Recruitment 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर NALCO GET भर्ती की सैलरी इसे बाकी नौकरियों से अलग बनाती है। इस पद के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक निर्धारित है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद: Assistant Manager (E1 ग्रेड) के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये प्रति माह तक निर्धारित है। इसके अलावा DA, PRP, मेडिकल सुविधा, आवास, सुपरएनुएशन बेनिफिट और अन्य PSU सुविधाएं भी मिलेंगी।

NALCO GET Recruitment 2026 के लिए आयु सीमा अधिकतम आयु: 30 वर्ष (22 जनवरी 2026 तक)

SC/ST को 5 वर्ष, OBC (NCL) को 3 वर्ष और PwBD को 10-15 वर्ष तक की छूट मिलेगी।

NALCO GET Recruitment 2026 के लिए आवेदन शुल्क UR/OBC/EWS: 500 रुपये

SC/ST/दिव्यांग/डिपार्टमेंटल: 100 रुपये

शुल्क SBI Collect के जरिए ऑनलाइन जमा करना होगा।

NALCO GET Recruitment 2026 के लिए चयन प्रक्रिया

NALCO GET भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है:

1. GATE 2025 स्कोर (90%)

2. पर्सनल इंटरव्यू (10%)

GATE स्कोर के आधार पर 1:10 के अनुपात में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

NALCO GET Recruitment 2026 के लिए आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू: 02 जनवरी 2026 (सुबह 10 बजे)

आवेदन की अंतिम तारीख: 22 जनवरी 2026 (शाम 5 बजे)

फीस जमा करने की अंतिम समय: 22 जनवरी 2026 (शाम 4 बजे)

NALCO GET Recruitment 2026 के लिए कैसे करें आवेदन उम्मीदवार nalcoindia.com की करियर सेक्शन में जाकर: