NMC Nagpur Recruitment 2025: क्लर्क से लेकर डेटा मैनेजर तक नौकरियां, कई पद हैं खाली; जल्द करें आवेदन

NMC Nagpur Recruitment 2025: नागपुर नगर निगम (NMC) ने 174 पदों पर भर्ती निकाली है। जूनियर क्लर्क, टैक्स कलेक्टर, डेटा मैनेजर समेत कई पदों के लिए आवेदन 9 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

NMC Nagpur Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नगर निगम नागपुर (Nagpur Municipal Corporation – NMC) ने बंपर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत कुल 174 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि यहां अलग अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं – चाहे आप ग्रेजुएट हों, बी.कॉम, बी.टेक/बी.ई., डिप्लोमा होल्डर हों या सिर्फ 10वीं पास, सभी के लिए अवसर उपलब्ध है।

भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन (Advt. No. 399/PR) नगर निगम की वेबसाइट nmcnagpur.gov.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवार 26 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2025 तय की गई है।

NMC Nagpur Recruitment 2025: कौन कौन से पद हैं शामिल? इस भर्ती में कई अहम पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा भर्ती जूनियर क्लर्क के लिए होगी। इसके अलावा टैक्स कलेक्टर, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी असिस्टेंट और डेटा मैनेजर जैसे पद भी शामिल हैं।

जूनियर क्लर्क - 60 पद

टैक्स कलेक्टर - 74 पद

लीगल असिस्टेंट - 06 पद

लाइब्रेरी असिस्टेंट - 08 पद

स्टेनोग्राफर - 10 पद

अकाउंटेंट/कैशियर - 10 पद

सिस्टम एनालिस्ट - 01 पद

हार्डवेयर इंजीनियर - 02 पद

डेटा मैनेजर - 01 पद

प्रोग्रामर - 02 पद NMC Nagpur Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए आयु सीमा और योग्यता न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 38 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी) योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन, बी.कॉम, बी.टेक/बी.ई., डिप्लोमा या 10वीं पास की डिग्री/सर्टिफिकेट होना चाहिए।

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये और अनाथ/एमपी/एचडी 900 रुपये देने होंगे।

NMC Nagpur Recruitment 2025: क्या है चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है।

NMC Nagpur Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन? 1. उम्मीदवार सबसे पहले nmcnagpur.gov.in पर जाएं।

2. Recruitment Section में जाकर NMC Junior Clerk, Data Manager & Other Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।

3. मांगी गई जानकारी भरकर, डॉक्यूमेंट अपलोड करें।