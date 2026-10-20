पुलिस में बंपर भर्ती, कांस्टेबल के 1137 पदों पर मौका, 6वीं और 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी
पुलिस ने कांस्टेबल GD के 1137 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
खाकी वर्दी पहनकर देश और समाज की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी है। नागालैंड पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने युवाओं के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल (GD) के कुल 1,137 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो कम शैक्षणिक योग्यता के बावजूद पुलिस विभाग में एक स्थाई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।
पदों की डिटेल्स और महत्वपूर्ण तिथियां
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,137 रिक्तियों को दो भागों में बांटा गया है।
ताजा रिक्तियां: 1,053 पद, जिन्हें जनजातीय अनुपात के आधार पर जिलों में आवंटित किया गया है।
बैकलॉग पद: 84 पद, जो पिछली भर्ती में खाली रह गए थे।
आवेदन से जुड़ी अहम तारीखें
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 31 अक्टूबर 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026
आवेदन शुल्क: 300 रुपये (सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन भुगतान)
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और आयु सीमा
इस भर्ती में नागालैंड की मान्यता प्राप्त मूल जनजातियों के योग्य पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता: बैकवर्ड ट्राइब्स के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 6वीं पास रखी गई है। वहीं अन्य मान्यता प्राप्त नगा जनजातियों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं पास है।
आयु सीमा: 14 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान भी दिया गया है।
चयन प्रक्रिया और सैलरी
नागालैंड पुलिस कांस्टेबल के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।
शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा (PST/PET): दौड़, पुल-अप्स, हाई जंप और लॉन्ग जंप (45 अंक)।
लिखित परीक्षा : ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा (40 अंक)।
इंटरव्यू और NCC सर्टिफिकेट: इंटरव्यू (10 अंक) और NCC सर्टिफिकेट धारकों को अतिरिक्त बोनस अंक (5 अंक तक)।
वेतन: चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 (पे बैंड 5,200 रुपये - 20,200 रुपये और ग्रेड पे 1,800 रुपये) के तहत वेतन और अन्य सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 से नागालैंड पुलिस के आधिकारिक भर्ती पोर्टल nagalandpolicerecruitment.in या police.nagaland.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। किसी भी तरह के ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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