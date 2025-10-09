Police Constable (GD) Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, फौरन करें अप्लाई

Nagaland Police Constable (GD) Recruitment 2025: नागालैंड पुलिस की ओर से कांस्टेबल (जीडी) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1176 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Nagaland Police Constable (GD) Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओ के लिए जॉब अपडेट है। नागालैंड पुलिस की ओर से कांस्टेबल (जीडी) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1176 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता- पिछड़ी जनजातियों के लिए न्यूनतम योग्यता एनबीएसई से कक्षा 6 उत्तीर्ण और नागालैंड की मूल नागा जनजातियों के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण या भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है।

चयन प्रक्रिया- चयन प्रक्रिया में शारीरिक/चिकित्सा मानक, आउटडोर (पीईटी), लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं।

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो शारीरिक/चिकित्सा मानकों में फिट घोषित किए जाएंगे और जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण की है। प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय होगा जिसमें 40 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र के उत्तर देने की अवधि 2 घंटे होगी।

आवेदन शुल्क - आवेदन करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।