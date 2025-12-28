NABARD Young Professional Programme 2025:नाबार्ड यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2025, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका

संक्षेप: NABARD Young Professional Programme 2025: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने देशभर के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 'यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2025' के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं।

NABARD Young Professional Programme 2025: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने देशभर के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 'यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2025' के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो ग्रामीण विकास, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया नाबार्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो खुल चुकी है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 12 जनवरी 2026 तक का समय है। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

पदों का विवरण और चयन इस प्रोग्राम के तहत यंग प्रोफेशनल्स का चयन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नाबार्ड की विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री का होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।

वेतन और अन्य लाभ चयनित उम्मीदवारों को नाबार्ड की ओर से आकर्षक स्टाइपेंड दिया जाएगा। वेतन के अलावा, इन युवाओं को देश के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में से एक में काम करने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में उनके करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

कैसे करें आवेदन? 1. उम्मीदवार नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर 'Career' सेक्शन में इस भर्ती का लिंक देख सकते हैं।

2. वहां दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

3. आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।