NABARD Vacancy : नाबार्ड ने ग्रेजुएट के लिए निकाली 91 पदों पर भर्ती, आवेदन 8 नवंबर से
संक्षेप: NABARD Assistant Manager Recruitment : नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के 91 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होगी।
NABARD Assistant Manager Recruitment : नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के 91 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
पद और वैकेंसी
असिस्टेंट मैनेजर ग्रे ए (रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस / आरडीबीसी ): 85 पद
असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए (लीगल सर्विस ): 2 पद
असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ( प्रोटोकोल एंड सिक्योरिटी सर्विस): 4 पद
योग्यता: अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ एमबीए/ पीजीडीएम/ सीए/सीएस/ आईसीडब्ल्यूए आदि उत्तीर्ण किया हो। सटीक पात्रता विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद सामने आएगी।
आयु सीमा- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। आरक्षित वर्गों के लिए छूट का प्रावधान भी किया गया है।
चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर 'करियर नोटिस' सेक्शन में नाबार्ड 'ग्रेड ए भर्ती 2025' लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन फीस
सामान्य/ओबीसी/ईडब्लयूएस अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान 850 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी/एसटी और पीएच अभ्यर्थियों को 150 रुपये एप्लिकेशन फीस सब्मिट करनी होगी।