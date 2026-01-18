Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NABARD Development Assistant Recruitment 2026: Notification Out for 162 Posts; Check Salary and Eligibility
NABARD Recruitment 2026: नाबार्ड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, ग्रेजुएशन पास करें आवेदन

NABARD Recruitment 2026: नाबार्ड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, ग्रेजुएशन पास करें आवेदन

संक्षेप:

NABARD Recruitment 2026: नाबार्ड ने 'डेवलपमेंट असिस्टेंट' (विकास सहायक) और 'डेवलपमेंट असिस्टेंट - हिंदी' के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 162 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

Jan 18, 2026 01:24 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NABARD Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने एक शानदार अवसर पेश किया है। नाबार्ड ने 'डेवलपमेंट असिस्टेंट' (विकास सहायक) और 'डेवलपमेंट असिस्टेंट - हिंदी' के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 162 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

पदों का विवरण और रिक्ति गणना

नाबार्ड ने इन 162 पदों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है:

डेवलपमेंट असिस्टेंट: 159 पद (देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में)।

डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी): 03 पद (विशेषज्ञता आधारित)।

यह भर्ती 'ग्रुप-बी' (Group-B) स्तर की है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण भारत के विकास और बैंकिंग संचालन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में योगदान देने का मौका मिलता है।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। (SC/ST/PwBD और पूर्व सैनिकों के लिए केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है)।

हिंदी पद के लिए: ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में या माध्यम के रूप में होना अनिवार्य है।

आयु सीमा (01 जनवरी 2026 तक): आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतन और अन्य लाभ

नाबार्ड में विकास सहायक का पद न केवल प्रतिष्ठा देता है, बल्कि आकर्षक वेतन भी प्रदान करता है।

सकल वेतन : वर्तमान में प्रारंभिक ग्रॉस वेतन लगभग 46,500 रुपये प्रति माह (भत्तों सहित) है।

अतिरिक्त लाभ: मूल वेतन के अलावा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन लाभ भी मिलते हैं।

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 550 रुपये और एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिकों के लिए केवल 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का प्रारूप

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा:

प्रारंभिक परीक्षा : यह 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी (21 फरवरी 2026)।

मुख्य परीक्षा : प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार 12 अप्रैल 2026 को मुख्य परीक्षा देंगे।

भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT): चयनित उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
NABARD Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।