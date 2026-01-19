NABARD Recruitment 2026 : डेवलपमेंट असिस्टेंट पदों पर बंपर मौका, आवेदन 3 फरवरी तक

संक्षेप: NABARD Recruitment 2026 : NABARD ने 2026 के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंट के 162 पदों पर भर्ती निकाली है। स्नातक उम्मीदवार 17 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

NABARD Recruitment 2026 : ग्रामीण भारत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) एक बार फिर युवाओं के लिए शानदार रोजगार का मौका लेकर आया है। NABARD भर्ती 2026 के तहत डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) के कुल 162 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो बैंकिंग सेक्टर में स्थिर, सम्मानजनक और लंबे करियर की तलाश कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और 3 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार केवल NABARD की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं।

NABARD Recruitment 2026 : पदों का विवरण कुल 162 पदों में से 159 पद डेवलपमेंट असिस्टेंट और 3 पद डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) के लिए निर्धारित हैं। ये भर्तियां देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाएंगी, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। उम्मीदवार केवल एक राज्य और एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।

NABARD Recruitment 2026 : शैक्षणिक योग्यता डेवलपमेंट असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं। वहीं, SC/ST/PWBD और पूर्व सैनिकों के लिए पास क्लास मान्य है।

डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ स्नातक डिग्री जरूरी है। साथ ही, उम्मीदवार को कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए।

NABARD Recruitment 2026 : आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिसमें SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट शामिल है।

NABARD Recruitment 2026 : वेतन और सुविधाएं चयनित उम्मीदवारों को 20,700 से 55,700 के पे स्केल में नियुक्त किया जाएगा। शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 46,500 होगा। इसके अलावा, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधा, LTC, रियायती दरों पर लोन और NPS जैसी कई आकर्षक सुविधाएं भी मिलेंगी।

NABARD Recruitment 2026 : चयन प्रक्रिया NABARD भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) - क्वालिफाइंग प्रकृति की

मुख्य परीक्षा (Mains) - अंतिम मेरिट इसी के आधार पर बनेगी

भाषा दक्षता परीक्षा (LPT) - राज्य की आधिकारिक भाषा में

प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2026 में और मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी।

NABARD Recruitment 2026 : आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल शुल्क लगभग 649 रुपये है, जबकि SC/ST/PWBD उम्मीदवारों को केवल 118 रुपये इंटिमेशन चार्ज देना होगा।