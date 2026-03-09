Hindustan Hindi News
Mumbai University Exam: मुंबई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाओं की तारीखें बदलीं, देखें नया शेड्यूल

Mar 09, 2026 06:26 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Mumbai University Semester 3 Exam Dates 2026: मुंबई यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आयोजित होने वाली तृतीय वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

Mumbai University Semester 3 Exam Dates 2026: मुंबई यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आयोजित होने वाली तृतीय वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न संकायों की परीक्षाएं, जो पहले मार्च के मध्य में शुरू होने वाली थीं, अब उन्हें कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

यह निर्णय मुख्य रूप से छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने और कुछ प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले से लाखों छात्र प्रभावित होंगे जो बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे कोर्सेज के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

परीक्षा अपडेट: किन कोर्सेज की तारीखें बदलीं?

यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल चुनिंदा कोर्सेज और सेमेस्टर के लिए लागू होगा।

बीकॉम सेमेस्टर 5 और 6: इन परीक्षाओं की तारीखों में 4 से 6 दिनों का बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी।

बीए और बीएससी: इन स्ट्रीम के कुछ विशिष्ट विषयों की परीक्षाओं को भी रिशेड्यूल किया गया है ताकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ टकराव न हो।

प्रोफेशनल कोर्सेज: मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें भी बदली गई हैं।

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश: नया टाइम-टेबल कैसे देखें?

मुंबई यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए डिजिटल पोर्टल पर अपडेटेड टाइम-टेबल अपलोड कर दिया है। छात्र इन चरणों का पालन करके अपना नया परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in पर जाएं।

2. 'Examination' सेक्शन में जाकर 'Timetable' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपने संबंधित फैकल्टी और सेमेस्टर का चुनाव करें।

4. संशोधित टाइम टेबल को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

हॉल टिकट और परीक्षा केंद्र

यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों को पहले ही हॉल टिकट जारी किए जा चुके हैं, उन्हें जल्द ही रिवाइज्ड हॉल टिकट डाउनलोड करने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग के संपर्क में रहें।

सत्र की देरी और मूल्यांकन की तैयारी

परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कुछ कॉलेजों में सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पाया था। तारीखों के विस्तार से शिक्षकों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ने के बावजूद, परिणामों की घोषणा में देरी नहीं होने दी जाएगी ताकि छात्रों का अगला शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

छात्रों को किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए केवल आधिकारिक सर्कुलर पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से दूर रहें और नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक करते रहें।

