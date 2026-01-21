Mumbai University Exams Postponed: मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, mu.ac.in पर देखें रिवाइज्ड शेड्यूल

संक्षेप: Mumbai University Exam 2026: मुंबई यूनिवर्सिटी ने तकनीकी और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अपनी आगामी परीक्षाओं को एक बार फिर से स्थगित करने का निर्णय लिया है।

Mumbai University Exams: मुंबई यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तकनीकी और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अपनी आगामी परीक्षाओं को एक बार फिर से स्थगित करने का निर्णय लिया है। बार-बार परीक्षा की तारीखों में हो रहे बदलाव से छात्र और अभिभावक असमंजस की स्थिति में हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब नई तिथियों के साथ रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह पहली बार नहीं है जब इस सत्र में परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले भी विभिन्न कारणों से कुछ पेपर टाले गए थे। विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन मंडल ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था।

क्यों स्थगित हुई परीक्षाएं? विश्वविद्यालय के अनुसार, इस बार परीक्षाओं के स्थगन के पीछे मुख्य कारण जिला परिषद चुनाव है। विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया है कि नई तारीखों को इस तरह से तय किया गया है कि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले और उनके आगे के शैक्षणिक सत्र या प्रवेश प्रक्रियाओं पर कोई बुरा असर न पड़े।

नया शेड्यूल और जरूरी निर्देश रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, जो परीक्षाएं इस सप्ताह शुरू होने वाली थीं, उन्हें अब कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। छात्र अपना नया शेड्यूल मुंबई यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

परीक्षा मूल तारीख नगर निगम चुनाव के बाद तारीख जिला परिषद चुनाव के बाद नई तारीख सभी पेपर 14 जनवरी 2026 4 फरवरी 2026 17 फरवरी 2026 सभी पेपर 15 जनवरी 2026 5 फरवरी 2026 18 फरवरी 2026 सभी पेपर 16 जनवरी 2026 6 फरवरी 2026 20 फरवरी 2026 सभी पेपर 7 फरवरी 2026 21 फरवरी 2026

छात्रों के लिए मुख्य अपडेट: पुराने एडमिट कार्ड पर दी गई तारीखें अब मान्य नहीं होंगी।

यूनिवर्सिटी जल्द ही संशोधित एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसे छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल तिथियों और समय में संशोधन संभव है।

छात्रों की प्रतिक्रिया और सलाह लगातार हो रहे स्थगन से छात्रों के बीच थोड़ी नाराजगी और तनाव देखा जा रहा है। विशेष रूप से वे छात्र जो शहर से बाहर रहते हैं, उन्हें अपनी यात्रा योजनाओं को बार-बार बदलना पड़ रहा है। हालांकि, छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय से मांग की है कि यह अंतिम बदलाव होना चाहिए ताकि छात्र मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार हो सकें।