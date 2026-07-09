Mumbai University Admission: मुंबई यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई आवेदन की तारीख; 15 जुलाई तक करें UG, PG कोर्सेज के लिए अप्लाई
Mumbai University Admission 2026: मुंबई यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट कोर्सेज (FYUP) में एडमिशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 कर दी है।
Mumbai University Admission 2026: मुंबई के प्रतिष्ठित कॉलेजों और यूनिवर्सिटी विभागों में पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। मुंबई यूनिवर्सिटी (MU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG) और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलने वाले चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम (FYUP) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जो छात्र किसी वजह से अब तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए थे, वे अब 15 जुलाई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल muugadmission.samarth.edu.in पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
जल्दबाजी और गलतियों से बचने के लिए मिला अतिरिक्त समय
यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, इस समयसीमा को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बिना किसी हड़बड़ी के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने और फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर देना है। अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण सर्वर स्लो हो जाता है, जिससे कई छात्रों के फॉर्म आधे-अधूरे रह जाते हैं या फीस अटक जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने छात्रों को यह नया विंडो दिया है।
कोर्सेज के अनुसार अलग-अलग हैं एडमिशन पोर्टल
छात्रों को फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वे अपने चुने गए कोर्स के आधार पर ही सही वेबसाइट का चयन करें। UG और PG कोर्सेज के लिए: सामान्य स्नातक (BA, B.Sc, B.Com आदि) और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को muugadmission.samarth.edu.in पोर्टल पर जाना होगा। चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम (FYUP) के लिए: एनईपी के तहत चार साल की डिग्री के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को muadmission.samarth.edu.in पोर्टल के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके अलावा छात्र मुख्य वेबसाइट mu.ac.in पर जाकर भी इन लिंक्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
यूनिवर्सिटी की छात्रों को खास सलाह: आखिरी दिन का न करें इंतजार
मुंबई विश्वविद्यालय ने आवेदकों को कड़े शब्दों में कहा है कि वे 15 जुलाई की अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल न करें। आखिरी 24 से 48 घंटों में पोर्टल पर भारी लोड होने के कारण फॉर्म सबमिशन और ऑनलाइन पेमेंट फेल होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए छात्र समय रहते ही अपनी 10वीं-12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाण पत्र स्कैन करके रख लें और आवेदन प्रक्रिया को 2-3 दिन पहले ही निपटा लें। सभी कॉलेजों की मेरिट लिस्ट इस बढ़ी हुई तारीख के ठीक बाद आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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