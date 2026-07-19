40 हजार की नौकरी... 30 हजार सिर्फ किराये पर; सपनों का शहर है या खर्चों का जंजाल? वायरल हो रही कहानी
मुंबई में नौकरी पाने वाले एक फ्रेशर का दर्द आजकल वायरल हो रहा है, जिसे चालीस हजार की इंटर्नशिप में से तीस हजार रुपये सिर्फ किराये पर खर्च करने पड़ेंगे।
सपनों का शहर मुंबई... अक्सर कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है और यहां जो भी आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन क्या आज के इस महंगाई वाले दौर में ये बात सौ फीसदी सच साबित होती है? खासतौर पर उन नौजवानों के लिए जो अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नौकरी पाने की बेतहाशा जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ आसमान छूती महंगाई का खौफ। आज हम आपको एक ऐसे ही फ्रेशर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी नौकरी लगने की खुशी उस वक्त हवा हो गई जब उसे मुंबई की असलियत का सामना करना पड़ा।
नौकरी के इस बेहद मुश्किल और बेदर्द दौर में अगर किसी फ्रेशर को 40,000 रुपये महीने की इंटर्नशिप मिल जाए, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस नौजवान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। काफी हाथ-पैर मारने और इंटरव्यूज के लंबे दौर से गुजरने के बाद, आखिरकार उसे मुंबई में एक शानदार इंटर्नशिप मिल गई। जाहिर सी बात है, शुरुआत में इतनी रकम सुनकर कोई भी खुश होगा। उसने भी अपने सपनों की उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन, जैसे ही उसने मायानगरी में अपने रहने के लिए ठिकाना खोजना शुरू किया, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई।
लोअर परेल का किराया और उड़ गई नींद
इस शख्स ने अपनी इस पूरी परेशानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर लोगों के साथ साझा किया है। अपनी पोस्ट में उसने बताया कि उसका नया ऑफिस मुंबई के लोअर परेल इलाके में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोअर परेल मुंबई के सबसे महंगे और पॉश कमर्शियल हब्स में गिना जाता है। लड़के ने बताया कि जब उसने ऑफिस के आसपास या फिर ऐसे किसी इलाके में फ्लैट और पीजी (PG) तलाशने शुरू किए, जहां से आना-जाना थोड़ा आसान हो, तो किराये के दाम सुनकर उसका दिमाग ही चकरा गया। किसी भी ढंग की जगह पर रहने या फिर एक ठीक-ठाक कमरे के लिए उसे हर महीने करीब 30,000 रुपये सिर्फ किराये के तौर पर चुकाने पड़ रहे थे।
जरा सोचिए, 40 हजार रुपये की कुल कमाई और उसमें से 30 हजार रुपये सीधे मकान मालिक की जेब में! पीछे बचे सिर्फ 10 हजार रुपये। अब मुंबई जैसे महंगे शहर में कोई इंसान 10 हजार रुपये में पूरे महीने का खाना-पीना, सफर का खर्च और रोजमर्रा की बाकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसने इस फ्रेशर की रातों की नींद उड़ा दी। अपनी पोस्ट में वो बड़ी मायूसी से लिखता है कि अगर वो ये इंटर्नशिप करता है, तो इस हिसाब से उसे अपनी नौकरी चालू रखने के लिए भी हर महीने अपने मां-बाप के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे।
करियर का इन्वेस्टमेंट या फिर बेवकूफी?
यहीं से शुरू होती है असली कश्मकश और उलझन। क्या अपने करियर की शुरुआत में अपनी ही जेब से पैसे लगाकर काम करना अक्लमंदी है? यह नौजवान अब इस दुविधा में फंसा है कि क्या वो इस भारी-भरकम खर्च को अपने भविष्य के लिए किया गया कोई 'इन्वेस्टमेंट' मान ले, या फिर यह एक बेवजह का नुकसान है। उसने रेडिट की जनता से सीधा सवाल पूछा, "क्या ऐसी जगह काम करना बेवकूफी है जहां आपको हर महीने अपनी जेब से पैसे गंवाने पड़ें? काम करने के लिए अपनी जेब से पैसे भरना बहुत ही अजीब और उल्टा लगता है। या फिर क्या जॉब मार्केट में घुसने की यही असली कीमत है, जो मुझे चुकानी ही पड़ेगी?"
लड़का यह भी सोच रहा है कि भले ही अभी उसके हाथ में कुछ पैसे नहीं बच रहे हैं, लेकिन क्या यह इंटर्नशिप उसे कॉरपोरेट दुनिया में एंट्री दिलाने, एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने और उसके रेज्यूमे (CV) को तगड़ा करने में मदद करेगी। उसका कहना है कि फ्रेशर्स के लिए मार्केट के हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। वो हर हाल में इस मौके को भुनाना चाहता है, लेकिन 40 हजार की कमाई में से 30 हजार किराये पर लुटा देना उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा है।
इंटरनेट की जनता ने दी सलाह
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आई, यह तेजी से वायरल हो गई। इस पर लोगों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं आने लगीं और हर कोई अपने-अपने तजुर्बे के हिसाब से सलाह देने लगा। बहुत से लोगों ने उसे नसीहत दी कि वो लोअर परेल के पास अकेले रहने का वीआईपी ख्याल छोड़ दे और रूममेट्स के साथ कोई फ्लैट शेयर करे।
एक यूजर ने बड़ी बेबाकी से लिखा, "40,000 के स्टाइपेंड पर 30 हजार का किराया सरासर बेवकूफी है, ऐसा बिल्कुल मत करना।" वहीं दूसरे ने पते की बात कही, "रूममेट्स ढूंढो और आपस में खर्च बांट लो, तभी इस शहर में गुजारा हो पाएगा।" एक अन्य शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि तजुर्बा और एक्सपीरियंस अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इंसान की आर्थिक स्थिति (फाइनेंशियल स्टेबिलिटी) को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोगों का यह भी मानना था कि इस इंटर्नशिप को तभी कबूल करना चाहिए जब उस कंपनी में आगे चलकर परमानेंट जॉब या करियर की अच्छी ग्रोथ पक्की हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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