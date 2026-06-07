बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए खास है यह योजना, हर माह मिलते हैं इतने हजार रुपये, जानें पूरा प्लान

अगर आप बिहार के शिक्षित युवा बेहरोजगार हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बिहार सरकार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना।

अगर आप बिहार के शिक्षित युवा बेहरोजगार हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बिहार सरकार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कौशल, नई तकनीक और डिजिटल नॉलेज से सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। यह योजना 18 से 28 वर्ष के युवाओं को व्यावहारिक अनुभव, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी जानकारी प्रदान करती है।

किसके लिए है योजना यह योजना 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं के लिए काफी लाभकारी है। इसके तहत युवा अपनी योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप करके वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं को बेहतर कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी।

कितनी मिलती है धनराशि योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है। 12वीं पास युवाओं को 4,000 रुपये, आईटीआई और डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपये, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।

बिहार में ही इंटर्नशिप करने पर मिलती एक्स्ट्रा पैसा इसके अलावा, यदि कोई युवा अपने गृह जिले से बाहर लेकिन बिहार के भीतर इंटर्नशिप करता है, तो उसे पहले तीन महीनों तक 2,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाते हैं। वहीं, बिहार से बाहर इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को पूरी इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक युवा cmpratigya.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी।

योजना के लिए बजट राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को सफल बनाने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। सरकार का लक्ष्य इस अवधि में कम से कम 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ पहुंचाना है। योजना का लाभ पूरे राज्य में समान रूप से मिले, इसके लिए हर जिले के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले से करीब 500 से 600 युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।