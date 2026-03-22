IIIT : 4 वर्षीय बीएससी कोर्स वाले भी अब करेंगे एमटेक, बगैर GATE मिलेगा दाखिला
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) ने महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत अब चार वर्षीय बीएससी कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं भी एमटेक में प्रवेश ले सकेंगे।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) ने महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत अब चार वर्षीय बीएससी कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं भी एमटेक में प्रवेश ले सकेंगे। संस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026-27 से एमटेक इन क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमटेक क्यूआईटी) नाम से नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसे एप्लाइड साइंस विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। कुल 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। संस्थान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस पाठ्यक्रम की विशेष बात यह है कि प्रवेश के लिए गेट परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि, गेट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो बिना गेट वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन संस्थान स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर करेगा। इससे उन छात्रों को भी अवसर मिलेगा, जो किसी कारणवश गेट परीक्षा नहीं दे पाए या उसमें सफल नहीं हो सके। विभागाध्यक्ष प्रो. श्रीजीत भट्टाचार्जी ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10+2 स्तर पर फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है।
इसके अलावा बीटेक, बीई, बीएससी, एमएससी या इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित गेट स्कोर मान्य होंगे। इस नए कोर्स की एक और विशेषता यह है कि इसमें छात्रों को इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट करने के अवसर भी मिलेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर करियर संभावनाएं भी विकसित होंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी