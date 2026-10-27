BTech के बाद क्या करें: MTech या MBA? जानें हाई सैलरी और बेहतर करियर का सही रास्ता
बीटेक के बाद MTech और MBA दोनों ही करियर के शानदार रास्ते हैं। अगर आपकी रुचि कोर टेक्नोलॉजी में है तो MTech और यदि मैनेजमेंट या बिजनेस लीडरशिप में है तो MBA बेहतर विकल्प है।
4 साल का बीटेक (BTech) पूरा करने के बाद लगभग हर इंजीनियरिंग छात्र के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आगे क्या किया जाए? सीधे नौकरी ज्वाइन करें या फिर आगे मास्टर्स की पढ़ाई करें? अगर मास्टर्स करने का मन हो, तो सबसे बड़ा भ्रम MTech और MBA के बीच होता है।
दोनों ही 2 साल की पोस्टग्रेजुएट डिग्रियां हैं, लेकिन दोनों की पढ़ाई और करियर स्कोप एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। अपनी पसंद, स्किल और करियर गोल के हिसाब से सही कोर्स चुनकर छात्र मोटी कमाई और शानदार जॉब प्रोफाइल हासिल कर सकते हैं।
MTech क्या है और किसके लिए बेहतर है?
मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (MTech) एक एडवांस्ड टेक्निकल डिग्री है, जिसे बीटेक या बीई (BE) के बाद किया जाता है।
फोकस: यह कोर्स आपकी अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में गहराई से स्पेशलाइजेशन, प्रैक्टिकल लैब वर्क और रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करता है।
किसे चुनना चाहिए: अगर आपको कोडिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी कोर टेक्निकल फील्ड्स पसंद हैं, तो MTech आपके लिए बेस्ट है।
जॉब प्रोफाइल्स और सैलरी: MTech करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर या किसी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं और हाई सैलरी पैकेज हासिल कर सकते हैं।
MBA क्या है और इसके क्या फायदे हैं?
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) एक पोस्टग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री है, जिसे किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स कर सकते हैं।
फोकस: इस प्रोग्राम में बिजनेस ऑपरेशन्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स (HR) और टीम लीडरशिप जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाती है।
किसे चुनना चाहिए: यदि आप टेक्निकल काम छोड़कर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, बड़ी टीमों को मैनेज करना चाहते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना पसंद करते हैं या खुद का स्टार्टअप/बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो MBA बेहतर ऑप्शन है।
जॉब प्रोफाइल्स और सैलरी: MBA पूरा करने के बाद मैनेजमेंट कंसलटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग हेड या कॉर्पोरेट लीडरशिप जैसे बड़े पदों पर आकर्षक सैलरी पैकेज मिलता है।
बीटेक के बाद सही चुनाव कैसे करें?
करियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों ही कोर्स में मोटी कमाई के रास्ते खुलते हैं। सही चुनाव पूरी तरह से छात्र की व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च का जुनून है तो MTech चुनें। लीडरशिप, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट ग्रोथ है तो MBA चुनें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी के दबाव में आने के बजाय अपनी क्षमता और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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