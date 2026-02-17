MTech : अब एमटेक में स्पेशलाइजेशन के लिए पाएं डायरेक्ट एडमिशन, IIIT ने बदला दाखिले का नियम
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, झलवा (ट्रिपलआईटी) ने एमटेक प्रवेश प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों को अपनी पसंद की विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) सीधे चुनने का अवसर मिलेगा। पहले व्यवस्था यह थी कि एमटेक में प्रवेश लेने के बाद संबंधित विभाग स्वयं विद्यार्थियों को उनकी विशेषज्ञता आवंटित करता था लेकिन नई व्यवस्था के तहत छात्र-छात्राएं सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक (सीसीएमटी) काउंसलिंग के माध्यम से ही अपनी विशेषज्ञता का चयन कर सकेंगे।
संस्थान प्रशासन के अनुसार यह बदलाव विद्यार्थियों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ही यह तय कर सकेंगे कि वे किस स्पेशलाइजेशन में अध्ययन करना चाहते हैं। इससे न केवल उनकी रुचि और करियर योजना को बल मिलेगा, बल्कि आगे की पढ़ाई और शोध कार्य में भी उन्हें स्पष्ट दिशा मिलेगी। संस्थान में वर्तमान में तीन (इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन और अप्लाइड साइंस) प्रमुख विभागों के अंतर्गत एमटेक के कुल 12 स्पेशलाइजेशन में प्रवेश दिया जाता है। इसमें आईटी के सात, ईसीई के दो और अप्लाइड साइंस के तीन स्पेशलाइजेशन हैं। इन विशेषज्ञताओं में आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
नई व्यवस्था से छात्रों को पहले से ही अपने लक्ष्य के अनुरूप विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय छात्रों के हित में है। इससे प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। साथ ही, विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां बेहतर होंगी। संस्थान के डीन एकेडमिक प्रो. पवन चक्रवर्ती ने बताया कि बदली व्यवस्था का लाभ नए छात्रों को मिलेगा।
