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MTech : एमटेक के डिमांड वाले 3 नए कोर्स शुरू करेगा एमएनएनआईटी, GATE परीक्षा से मिलेगा दाखिला

Mar 18, 2026 09:05 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अनिकेत यादव, प्रयागराज
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मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अहम पहल की है। संस्थान शैक्षिक सत्र 2026-27 से तीन नए एमटेक कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग शुरू करेगा।

MTech : एमटेक के डिमांड वाले 3 नए कोर्स शुरू करेगा एमएनएनआईटी, GATE परीक्षा से मिलेगा दाखिला

तकनीकी शिक्षा को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहल की है। संस्थान शैक्षिक सत्र 2026-27 से तीन नए एमटेक कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग शुरू करेगा। इन पाठ्यक्रमों का संचालन संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। एमएनएनआईटी, प्रयागराज में नए कोर्सेज के जरिए विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों और उद्योग की बदलती मांगों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। प्रत्येक कोर्स में 20-20 सीटें निर्धारित की गई हैं और प्रवेश ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के स्कोर के आधार पर होगा।

मिलेगी डीप नॉलेज

इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग कोर्स में छात्रों को ई-वाहनों की डिजाइनिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, चार्जिंग टेक्नोलॉजी और ऊर्जा दक्षता जैसे विषयों की गहन जानकारी दी जाएगी। इससे छात्र बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में करियर के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

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वहीं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कोर्स के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेंसर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर विशेष फोकस रहेगा। यह कोर्स छात्रों को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए तैयार करेगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कोर्स में तकनीकी ज्ञान के साथ प्रबंधन कौशल को भी विकसित किया जाएगा। इसमें उत्पादन प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च जैसे विषय शामिल होंगे, जिससे छात्र उद्योगों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें। संस्थान प्रशासन का मानना है कि इन नए पाठ्यक्रमों से छात्र-छात्राओं को उभरती तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल होगी और वे देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

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कुल छह एमटेक प्रोग्राम हो जाएंगे

विभागाध्यक्ष प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक विभाग में तीन एमटेक प्रोग्राम संचालित हो रहे थे और इन तीन नए कोर्सों के शुरू होने के बाद विभाग में कुल छह एमटेक प्रोग्राम हो जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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