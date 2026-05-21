MTech : GATE से भी एमटेक में दाखिला देगा DU, सीटें बचीं तो CUET PG स्कोर से एडमिशन,12 हजार की स्कॉलरशिप भी
डीयू गेट से एमटेक माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला देगा। यदि सीटें बची तब सीयूईटी पीजी के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा। छात्रों को अब 12 हजार रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के माध्यम से एमटेक माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा। यदि सीटें बची तब सीयूईटी पीजी के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को इस कोर्स के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मंजूरी मिल चुकी है। एक शिक्षक ने बताया कि दाखिला लेने वाले छात्रों को अब 12 हजार रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक साइंस विभाग के अनुसार, इस पाठ्यक्रम में कुल 30 सीटें होंगी। इनमें 13 सीटें सामान्य वर्ग, आठ ओबीसी, चार एससी, दो एसटी और तीन ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित हैं। प्रवेश के लिए बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी फिजिक्स, एप्लाइड फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
प्रवेश के लिए वैध ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) स्कोर या सीयूईटी पीजी 2026 के पेपर कोड एमटीक्यूपी05 में योग्यता जरूरी होगी। डीयू ने स्पष्ट किया है कि इस कोर्स में प्रवेश सीएसएएस (पीजी) पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। इसके लिए अलग पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट www.admission.uod.ac.in देखते रहें।
50 फीसदी से कम सीटें भरने पर विभाग में कक्षाएं
डीयू ने परास्नातक को लेकर कहा कि यदि कुछ पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के मुकाबले 50 प्रतिशत से कम दाखिले होते हैं तो ऐसे छात्रों को संबंधित विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह नियम एमए उर्दू, पंजाबी, अरबी और फारसी जैसे कुछ पाठ्यक्रमों पर लागू हो सकता है।
एमपीटी प्रवेश हटाया
डीयू ने मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (एमपीटी) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अब एमपीटी में प्रवेश पोस्टग्रेजुएट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (पीजी-सीएसएएस) पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी