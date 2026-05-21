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MTech : GATE से भी एमटेक में दाखिला देगा DU, सीटें बचीं तो CUET PG स्कोर से एडमिशन,12 हजार की स्कॉलरशिप भी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली
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डीयू गेट से एमटेक माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला देगा। यदि सीटें बची तब सीयूईटी पीजी के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा। छात्रों को अब 12 हजार रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी।

MTech : GATE से भी एमटेक में दाखिला देगा DU, सीटें बचीं तो CUET PG स्कोर से एडमिशन,12 हजार की स्कॉलरशिप भी

दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के माध्यम से एमटेक माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा। यदि सीटें बची तब सीयूईटी पीजी के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को इस कोर्स के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मंजूरी मिल चुकी है। एक शिक्षक ने बताया कि दाखिला लेने वाले छात्रों को अब 12 हजार रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक साइंस विभाग के अनुसार, इस पाठ्यक्रम में कुल 30 सीटें होंगी। इनमें 13 सीटें सामान्य वर्ग, आठ ओबीसी, चार एससी, दो एसटी और तीन ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित हैं। प्रवेश के लिए बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी फिजिक्स, एप्लाइड फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले चार वर्षीय बीएससी ऑनर्स अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

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प्रवेश के लिए वैध ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) स्कोर या सीयूईटी पीजी 2026 के पेपर कोड एमटीक्यूपी05 में योग्यता जरूरी होगी। डीयू ने स्पष्ट किया है कि इस कोर्स में प्रवेश सीएसएएस (पीजी) पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। इसके लिए अलग पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट www.admission.uod.ac.in देखते रहें।

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50 फीसदी से कम सीटें भरने पर विभाग में कक्षाएं

डीयू ने परास्नातक को लेकर कहा कि यदि कुछ पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के मुकाबले 50 प्रतिशत से कम दाखिले होते हैं तो ऐसे छात्रों को संबंधित विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह नियम एमए उर्दू, पंजाबी, अरबी और फारसी जैसे कुछ पाठ्यक्रमों पर लागू हो सकता है।

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एमपीटी प्रवेश हटाया

डीयू ने मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (एमपीटी) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अब एमपीटी में प्रवेश पोस्टग्रेजुएट कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (पीजी-सीएसएएस) पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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