MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: MSBTE विंटर एग्जाम एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

संक्षेप: MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (MSBTE) ने MSBTE शीतकालीन 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार msbte.ac.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 06:17 PM

MSBTE Winter Exam Admit Card 2025 Download Link: महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (MSBTE) ने MSBTE शीतकालीन 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एनरोलमेंट नंबर और सीट नंबर डालकर लॉग इन करना होगा।

प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। थ्योरी परीक्षा का आयोजन 11 नवंबर 2025 से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि जनवरी 2026 है।

MSBTE Winter Exam Admit Card 2025: MSBTE शीतकालीन 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट msbte.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और सीट नंबर डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय