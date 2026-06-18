MSBTE Summer Diploma Result 2026 Link: एमएसबीटीई समर डिप्लोमा का रिजल्ट msbte.org पर जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक
MSBTE Result Summer 2026 Link: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) ने समर डिप्लोमा परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र msbte.org पर स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
MSBTE Summer Diploma Result 2026 Direct Link: महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) ने अपने समर डिप्लोमा परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य तकनीकी कोर्सेज के छात्र अब बिना किसी देरी के बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट msbte.org पर जाकर ऑनलाइन अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
अप्रैल और मई में आयोजित हुई थीं परीक्षाएं
इस साल बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन बेहद सुव्यवस्थित तरीके से किया गया था। प्रैक्टिकल परीक्षाएं सबसे पहले 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इसके बाद मुख्य थ्योरी परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होकर 16 मई 2026 तक राज्य भर के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में संपन्न हुईं। पूरे महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में छात्रों ने इन तकनीकी और व्यावसायिक डिप्लोमा परीक्षाओं में भाग लिया था।
स्कोरकार्ड में किन जानकारियों को जांचना है जरूरी?
ऑनलाइन जारी किए गए स्कोरकार्ड में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा दिया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई इन जानकारियों को बहुत ध्यान से चेक कर लें:
छात्र का नाम
एनरोलमेंट नंबर
सीट नंबर
संबंधित कोर्स और ब्रांच का नाम।
सभी विषयों (थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों) के अलग-अलग प्राप्तांक।
हर विषय के ग्रेड पॉइंट्स और ओवरऑल रिजल्ट का स्टेटस (पास, फेल या ATKT)।
रिजल्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका
स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट msbte.org को ओपन करें।
स्टेप 2: होमपेज पर आपको मुख्य रूप से चमकता हुआ "Summer 2026 Diploma Results" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां आपको अपना एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) या अपना सीट नंबर (Seat Number) ध्यान से दर्ज करना होगा।
स्टेप 4: आवश्यक क्रेडेंशियल्स भरने के बाद नीचे दिए गए 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका पूरा रिजल्ट और विषय-वार अंकों का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के दाखिलों के लिए इसका प्रिंटआउट निकालना न भूलें।
आगे क्या? उच्च शिक्षा के लिए शुरू होगा CAP राउंड
जो छात्र इस समर डिप्लोमा प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और अब आगे डिग्री कोर्सेज (जैसे डायरेक्ट सेकंड ईयर B.E. या B.Tech) में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इन छात्रों को महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा आयोजित किए जाने वाले सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) यानी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में भाग लेना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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