MSBSHSE Exam 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द, फरवरी से हो सकती हैं शुरुआत

महाराष्ट्र बोर्ड SSC और HSC परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जल्द जारी करेगा। परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो सकती हैं। डेटशीट mahahsscboard.in पर उपलब्ध होगी। यहां जानें पिछले 5 साल का शेड्यूल।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:30 PM
MSBSHSE Exam 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) जल्द ही कक्षा 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की परीक्षाओं की डेटशीट जारी करेगा। यह टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। अनुमान है कि परीक्षाएं फरवरी 2026 से शुरू होंगी। पिछले साल यानी 2025 में SSC परीक्षा 21 फरवरी से 17 मार्च तक और HSC परीक्षा 11 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसी आधार पर इस बार भी परीक्षाएं फरवरी महीने से शुरू होने की उम्मीद है।

MSBSHSE Exam 2026: देखें पिछले 5 साल का परीक्षा शेड्यूल

2025 - SSC: 21 फरवरी से 17 मार्च , HSC: 11 फरवरी से 11 मार्च

2024 - SSC: 1 मार्च से 26 मार्च , HSC: 21 फरवरी से 23 मार्च

2023 - SSC: 2 मार्च से 25 मार्च , HSC: 21 फरवरी से 20 मार्च

2022 - SSC: 15 मार्च से 18 अप्रैल , HSC: 4 मार्च से 30 अप्रैल

2021 - SSC: 29 अप्रैल से 20 मई , HSC: 23 अप्रैल से 21 मई

2020 - SSC: 3 मार्च से 23 मार्च , HSC: 18 फरवरी से 18 मार्च

MSBSHSE Exam 2026: टाइम टेबल ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले mahahsscboard.in पर जाएं।

SSC/HSC Exam 2026 टाइम टेबल लिंक पर क्लिक करें।

PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी, उसे डाउनलोड करें।

भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

MSBSHSE Exam 2026: एडमिट कार्ड कब आएगा?

महाराष्ट्र बोर्ड SSC और HSC परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी करेगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना अनिवार्य होगा।

MSBSHSE Exam 2026: पिछले साल का रिजल्ट कब आया था?

साल 2025 में महाराष्ट्र बोर्ड का HSC रिजल्ट 5 मई को और SSC रिज़ल्ट 13 मई को जारी किया गया था। इस दौरान HSC का पास प्रतिशत 91.88% और SSC का 94.10% रहा था।

