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MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 Out : एमपी रुक जाना नहीं रिजल्ट 2026 हुआ जारी, 10वीं-12वीं के नतीजे ऐसे करें चेक

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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मध्यप्रदेश रुक जाना नहीं योजना 2026 के तहत 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। छात्र mp.gov.in पर जाकर आसानी से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

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एमपी रुक जाना नहीं रिजल्ट 2026 हुआ जारी

mpsos ruk jana nahi result 2026 out : मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) ने अपने जून सेशन के लिए 'रुक जाना नहीं' योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। तो अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी, तो अब दिल थाम लीजिए क्योंकि आपकी मेहनत का मीठा फल आ चुका है। रिजल्ट के आंकड़ों की बात करें तो इस बार के नतीजे काफी उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। 10वीं क्लास के बच्चों ने शानदार वापसी करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें कुल 59.89 प्रतिशत छात्रों ने कामयाबी का परचम लहराया है। वहीं, अगर 12वीं बोर्ड के नतीजों को देखें तो 52.44 फीसदी बच्चों ने सफलता हासिल कर ली है। जो बच्चे इस बार पास हो गए हैं, उनके लिए अब आगे की पढ़ाई के बंद दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं। वे अब अपनी पसंद के कोर्स और अगली क्लास में बेझिझक दाखिला ले सकते हैं।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये रिजल्ट देखा कैसे जाए? कई बार वेबसाइट पर एक साथ लाखों बच्चों के आ जाने से सर्वर डाउन हो जाता है और बच्चों को अपना रिजल्ट देखने में दिक्कत होती है। लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए कई ऑप्शंस मुहैया कराए हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे mp.gov.in, MPeSeva या MP e-Services पर जाकर अपना नतीजा देख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट के मामले में थोड़े नए हैं या फोन से रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -

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  • सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट mp.gov.in ओपन करें।
  • वेबसाइट का होमपेज खुलने के बाद, वहां आपको 'Result' नाम का एक सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको 'Ruk Jana Nahi Result 2026' वाले लिंक को खोजना है और उस पर क्लिक करना है।

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  • लिंक पर जाते ही आपसे कुछ जरूरी डिटेल्स मांगी जाएंगी (जैसे आपका रोल नंबर)। इन लॉगिन डिटेल्स को एकदम ध्यान से और सही-सही भरें।
  • सारी जानकारी डालने के बाद सबमिट बटन दबाएं। बस, पलक झपकते ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
  • अंत में, अपने रिजल्ट को डाउनलोड जरूर कर लें और भविष्य के लिए इसका एक साफ-सुथरा प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

अपनी इस मार्कशीट के प्रिंट आउट को अच्छे से संभालकर किसी फाइल में रख लें, क्योंकि जब तक आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल जाती, तब तक नए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के वक्त यही पर्चा आपके सबसे ज्यादा काम आएगा।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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