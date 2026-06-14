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MPSOS Ruk Jana Nahi 2026: एमपी में रुक जाना नहीं योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 जून है लास्ट डेट; ऐसे करें अप्लाई

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड (MPSOS) ने रुक जाना नहीं (RJN) योजना 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र mpsos.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

MPSOS Ruk Jana Nahi 2026: एमपी में रुक जाना नहीं योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 जून है लास्ट डेट; ऐसे करें अप्लाई

मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड (MPSOS) ने रुक जाना नहीं (RJN) योजना 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र mpsos.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि, इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इसमें वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं या 12वीं परीक्षा में एक या अधिक विषयों में फेल हुए हैं या फिर MPSOS के ओपन स्कूलिंग कार्यक्रम में नामांकित हैं, या जून 2026 परीक्षा सत्र में दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं।

बता दें कि साल 2026 के इस परीक्षा चक्र में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र MPSOS द्वारा आयोजित जून सत्र की परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए MPSOS द्वारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बता दें कि प्रवेश पत्र (Admit Card) परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा।

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कब होगा एग्जाम

एग्जाम की बात करें, तो संभावना है कि रुक जाना नहीं (RJN) योजना जून 2026 की परीक्षाएं MPSOS की अन्य ओपन स्कूल परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी, क्योंकि जून से जुलाई 2026 के बीच होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले ही तय किया जा चुका है।

MPSOS रुक जाना नहीं 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले उम्मीदवार MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट mpsos.mponline.gov.in पर जाएं।

यहां होमपेज पर "Ruk Jana Nahi Yojana 2026" लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद मांगी गई पर्सनल और अकेडमिक जानकारी भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और परीक्षा के विषयों का चयन करें।

इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

फिर आवेदन जमा (Submit) करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन रसीद का प्रिंटआउट निकाल लें।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए समय-समय पर MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:12वीं एमपी बोर्ड सेकेंड एग्जाम रिजल्ट mpbse.mponline.gov.in पर जारी, Direct Link

रुक जाना नहीं योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार ने उन विद्यार्थियों के लिए "रुक जाना नहीं" योजना शुरू की है, जो 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं या किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए। इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों का एक पूरा साल खराब न हो। इसके तहत उन्हें उसी साल दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है। अगर छात्र इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो वे अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं।

इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है जो मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) या CBSE की वर्तमान शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हों या आवेदन करने के बावजूद परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हों।

रुक जाना नहीं योजना के तहत जून महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा उसी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के आधार पर होती है, जो मुख्य बोर्ड परीक्षा में लागू होता है। परीक्षा के परिणाम आमतौर पर एक महीने के भीतर, यानी जुलाई में घोषित कर दिए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यदि कोई छात्र जून की परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाता है, तो उसे दिसंबर में फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है।

यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। शुरुआत में इसे मध्य प्रदेश बोर्ड के फेल छात्रों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए इसे CBSE के छात्रों के लिए भी ऑन-डिमांड आधार पर उपलब्ध कराया गया।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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