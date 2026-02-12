MPSOS MP Ruk Jana Nahi Result OUT, Link : एमपीएसओएस 10वीं 12वीं रुक जाना नहीं रिजल्ट जारी, यूं करें चेक
MPSOS 10th, 12th Ruk Jana Nahi Result: मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने 10वीं 12वीं कक्षा की दिसंबर सत्र की रुक जाना नहीं, एमपी ओपन स्कूल, आ लौट चले व ऑन डिमांड परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया है।
MPSOS 10th, 12th Ruk Jana Nahi Result: मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने 10वीं 12वीं कक्षा की दिसंबर सत्र की रुक जाना नहीं, एमपी ओपन स्कूल, आ लौट चले व ऑन डिमांड परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट mpsos.nic.in पर जाकर परिणाम चेक किया जा सकता है। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्ष-2025 के द्वितीय सत्र की परीक्षाएं 15 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक हुई थीं। एमपीएसओएस रुक जाना नहीं व आ लौट चले 10वीं 12वीं परीक्षाएं ( MPSOS RJN ALC ) 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुई थीं।
MPSOS 10th, 12th Ruk Jana Nahi December 2025 Result: कैसे चेक करें एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रुक जाना नहीं रिजल्ट
स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, 'MPSOS Result 2025 Class 10th or 12th' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: रोल नंबर डालें और दिए गए फील्ड में एग्जाम चुनें।
स्टेप 4: ‘Login’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: MPSOS result 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6: MPSOS result 2025 Class 10th and 12th को सेव और डाउनलोड करें।
स्टेप 7: भविष्य के लिए mpsos.nic.In रिजल्ट का प्रिंट आउट लें।
रुक जाना नहीं योजना
एमपी बोर्ड से अनुतीर्ण हुए विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण वर्ष खराब नहीं हो, इस उद्देश्य से राज्य शासन की अनुमति से रुक जाना नहीं योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल में नियमित और स्वाध्यायी (प्रायवेट) रूप से शामिल अनुतीर्ण विद्यार्थियों को उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें वे परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पुन: मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस योजना का लाभ लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण करके उच्च अध्ययन के लिये अन्य संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
"रूक जाना नहीं" योजना में ऐसे विद्यार्थी, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल अथवा सीबीएसई बोर्ड में वर्तमान सत्र की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गये हों अथवा किसी कारणवश आवेदन करने के बाद भी परीक्षा से वंचित रह गये हों, ऐसे विद्यार्थी को अनावश्यक एक वर्ष खराब होने से बचाने के लिये बोर्ड द्वारा माह जून में पुन: उन्हीं के पाठ्यक्रम एवं ब्लू प्रिंट के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा समाप्ति के अधिकतम एक माह अर्थात जुलाई माह में विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सके। कोई विद्यार्थी यदि इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो माह दिसंबर में राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पुन: मौका दिया जाता है। संस्था ने रूक जाना नहीं योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ की थी। यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अनुतीर्ण छात्रों के लिये थी। सफलता के आधार पर इसे सीबीएसई के लिये ऑन डिमांड के आधार पर लागू किया गया है।
