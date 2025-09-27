MPSC Prelims Exam 2025: महाराष्ट्र प्रीलिम्स परीक्षा 2025 स्थगित, अब नवंबर में होगा एग्जाम

MPSC Prelims Exam 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति और भारी बारिश की चेतावनी के कारण महाराष्ट्र सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया है।

MPSC Prelims Exam 2025: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति और राज्य मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी लगातार भारी बारिश की चेतावनी के कारण महाराष्ट्र सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया है। राज्य के लगभग 30 जिलों, विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के कारण, कुछ छात्रों ने 28 सितंबर को निर्धारित राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, और एमपीएससी परीक्षा अब 9 नवंबर को होगी, जिससे बाढ़ प्रभावित छात्रों को राहत मिलेगी।

आयोग ने कहा कि कई गांवों और तालुकाओं के बीच संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और परीक्षा को स्थगित कर नई तिथि पर आयोजित करने का अनुरोध करना पड़ा।

एमपीएससी ने अपने नोटिस में कहा है कि "यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने का मौका देने से वंचित न किया जाए, राज्य ने अपने पत्र संख्या मालोआ-1125/पीआर.सीआर. 236/मालोआ, तिथि 26 सितंबर, 2025 के माध्यम से आयोग से परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया।"

इसके अलावा, आयोग ने यह कहा है कि ग्रुप-बी (नॉन-गैजेटेड) सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025, जो पहले 9 नवंबर को निर्धारित थी उसकी तिथि बदल दी जाएगी। इस से संबंधित जानकरी को जल्द ही अलग से जारी किया जाएगा।

यह भर्ती महाराष्ट्र राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 385 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। लगभग 3 लाख छात्र 9 नवंबर, 2025 को राज्य के 37 जिलों के केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा देंगे।