महाराष्ट्र में दिवाली का बड़ा तोहफा, MPSC ग्रुप सी भर्ती में 11000 वैकेंसी बढ़ीं, आवेदन का एक और मौका
एमपीएसी ने ग्रुप सी भर्ती में पदों की संख्या 5707 से बढ़ाकर 16717 कर दी है। यानी इस भर्ती प्रक्रिया में 11010 नए पद जोड़े गये हैं। आयु सीमा भी एक साल बढ़ाई गई है। इन पदों के लिए आवेदन विंडो फिर से खुलेगी।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएसी ) ने ग्रुप सी भर्ती में पदों की संख्या 5707 से बढ़ाकर 16717 कर दी है। यानी इस भर्ती प्रक्रिया में 11010 नए पद जोड़े गये हैं। अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएसी ) महाराष्ट्र ग्रुप सी सर्विसेज संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 के जरिए 16717 पदों की भर्ती होगी। सरकार ने परीक्षा की सुरक्षा को मजबूत करने, पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभ्यर्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए उच्च-स्तरीय 'वी. राधा समिति' की सभी प्रमुख सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है।
इन राहत उपायों के तहत, पात्र अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गयी है। साथ ही, आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पारंपरिक ऑफलाइन ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) प्रारूप में ही आयोजित की जायेगी। विभिन्न सरकारी विभागों में कुल पदों की संख्या 5,707 से बढ़कर 16,717 हो गयी है। इस बड़े विस्तार का उद्देश्य मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के चयन अनुपात को काफी कम करना है (जिसका लक्ष्य 1:100 से कम का अनुपात रखना है)।
नये पदों और आयु सीमा में छूट को शामिल करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन विंडो 13 नवंबर से 27 नवंबर, 2026 तक फिर से खोली जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदलकर 24 जनवरी, 2027 कर दी गयी है। पिछली प्रशासनिक देरी के कारण जो उम्मीदवार पात्रता खो चुके थे, उन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक बार के लिए एक साल की आयु सीमा में छूट को मंजूरी दी है।
तकनीकी खराबी से बचने और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा ऑफलाइन ही आयोजित की जायेगी। 'वी. राधा समिति' द्वारा सुझाए गए सभी सुधारों और कदाचार रोकने के उपायों को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विक्रम पचपुते ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया। उन्होंने इस फैसले को राज्य के युवाओं के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय बताया।
MPSC ग्रुप-C प्रीलिम्स 2026: परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
MPSC पहले से घोषित और हाल ही में जोड़े गए कैडरों के लिए एक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। यह प्रारंभिक परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी जिसमें उम्मीदवारों को OMR शीट पर अपने उत्तर अंकित करने होंगे। परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर 15 नवंबर 2022 को जारी किए गए सिलेबस के आधार पर होगी।
मुख्य परीक्षा का आयोजन विभिन्न पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार किया जाएगा। जिन प्रशासनिक कैडरों के लिए सामान्य शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है, उनकी मुख्य परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के अनुसार होगी।
हालांकि जिन पदों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है (जिसमें नए जोड़े गए कैडर भी शामिल हैं), उनके उम्मीदवारों को अलग-अलग मुख्य परीक्षाओं में शामिल होना होगा। MPSC ने कहा है कि इन पदों के लिए पाठ्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जाएंगे और जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
MPSC ने ग्रुप-C भर्ती में 21 और कैडर जोड़े
MPSC ने महाराष्ट्र ग्रुप-C सेवा संयुक्त परीक्षा में 21 अतिरिक्त कैडरों को शामिल करने के लिए परीक्षा योजना में संशोधन किया है। आयोग ने शुरुआत में 20 मई 2026 को परीक्षा योजना जारी की थी, जिसमें छह कैडर शामिल थे। बाद में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 मई 2026 को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के तहत, 21 और कैडरों के लिए भर्ती के अनुरोध प्राप्त हुए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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