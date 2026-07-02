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MPSC Recruitment 2026: ग्रुप सी के 2619 पदों पर निकली बंपर भर्ती; ग्रेजुएट अभी करें अप्लाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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MPSC Recruitment 2026: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ग्रुप सी के 2,619 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

MPSC Recruitment 2026: ग्रुप सी के 2619 पदों पर निकली बंपर भर्ती; ग्रेजुएट अभी करें अप्लाई

MPSC Group C Recruitment 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे और सरकारी सेवा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने 'महाराष्ट्र ग्रुप-सी सर्विसेज कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026' के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से अलग-अलग कैडर में ग्रुप सी (Group C) के कुल 2,619 रिक्त पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

पदों की वैकेंसी और महत्वपूर्ण तिथियां

आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 को रात 11:59 बजे तक ही अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत अलग-अलग विभागों में रिक्तियों का आवंटन इस प्रकार किया गया है:

क्लर्क-टाइपिस्ट : 1,864 पद

असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (AMVI): 461 पद

टैक्स असिस्टेंट : 282 पद

इंडस्ट्री इंस्पेक्टर : 09 पद

टेक्निकल असिस्टेंट : 03 पद

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क्या है शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा?

अलग-अलग पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं भी भिन्न निर्धारित की गई हैं। क्लर्क-टाइपिस्ट और टैक्स असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होने के साथ-साथ मराठी टाइपिंग (30 शब्द प्रति मिनट) या अंग्रेजी टाइपिंग (40 शब्द प्रति मिनट) की योग्यता होनी चाहिए। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 से 19 वर्ष (पदों के अनुसार) और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख

उम्मीदवारों का अंतिम चयन बहु-स्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले सभी 5 पदों के लिए एक संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 27 सितंबर 2026 को होने जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और इसके बाद पद की आवश्यकता के अनुसार स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

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MPSC ग्रुप बी पद भर्ती 2026 के लिए कैसे आवेदन करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर “Online Facilities” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको ‘Online Application System’ टैब पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. अब आप एप्लीकेशन फीस को जमा कीजिए और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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