Talathi Bharti 2026: युवाओं के लिए 5707 ग्रुप C पदों पर निकली भर्ती, सरकारी नौकरी के लिए अभी करें अप्लाई
Talathi Bharti 2026: एमपीएससी (MPSC) ने महाराष्ट्र ग्रुप-सी भर्ती में 1,539 तलाठी पदों को जोड़ते हुए कुल सीटें बढ़ाकर 5,707 कर दी हैं। इच्छुक उम्मीदवार mpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
MPSC Group C Recruitment 2026: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने 'महाराष्ट्र ग्रुप-सी सर्विसेज कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026' के तहत पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करते हुए नया नोटिस जारी कर दिया है। राज्य के महसूल व वन विभाग के तहत ग्राम महसूल अधिकारी यानी तलाठी के पदों को इस ग्रुप-सी परीक्षा में शामिल कर लिया गया है, जिससे सरकारी सेवा में जाने का सपना देख रहे युवाओं के चेहरे खिल उठे हैं।
रिक्तियों में हुई बंपर बढ़ोतरी: अब 5,707 पदों पर होगी भर्ती
शुरुआत में जब एमपीएससी ने ग्रुप-सी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 की घोषणा की थी, तब विभिन्न विभागों के कुल 2,619 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। हालांकि, नए नोटिस के अनुसार, आयोग ने इसमें 3,088 अतिरिक्त पद जोड़े हैं। इन नए जोड़े गए पदों में अकेले 1,539 पद तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) के शामिल हैं। इसके साथ ही, अब कुल मिलाकर ग्रुप-सी श्रेणी के तहत 5,707 पदों पर भर्ती की जाएगी।
तलाठी के अलावा इस भर्ती में क्लर्क-टाइपिस्ट, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (AMVI), टेक्निकल असिस्टेंट और इंडस्ट्री इंस्पेक्टर जैसे कई लोकप्रिय पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
आवेदन करने की अंतिम तारीख
पदों की संख्या में हुई इस बड़ी वृद्धि के बाद एमपीएससी ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम समय-सीमा बढ़ा दी है।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने की नई तिथि: छात्र अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से बढ़ाई गई अंतिम तारीख 5 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं।
फीस जमा करने की तिथि: एसबीआई चालान अथवा ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से 8 अगस्त तक शुल्क चुकाया जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम (BA, B.Sc, B.Com, BBA आदि) में स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार तलाठी पद के लिए पात्र हैं।
आयु सीमा की गणना: तलाठी पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18/19 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 38 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी गई है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा की संभावित तारीख
एमपीएससी ग्रुप-सी भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को दो मुख्य चरणों से गुजरना होगा:
संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा: ओएमआर (OMR) आधारित यह बहुविकल्पीय परीक्षा आगामी 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के आधिकारिक पोर्टल mpsc.gov.in या mpsconline.gov.in पर जाएं।
2. अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
3. 'Group-C Services Combined Preliminary Examination 2026' लिंक का चयन करें।
4. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक व पद प्राथमिकता से जुड़ी जानकारियां दर्ज करें।
5. आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड कर संभाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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