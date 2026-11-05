महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की बहार, MPSC में 5 हजार से बढ़कर 16 हजार होंगे पद; उम्र सीमा में भी छूट
MPSC ग्रुप-सी कंबाइंड प्रीलिम्स परीक्षा 2026 में 16 हजार से अधिक पदों पर बंपर भर्ती और अधिकतम उम्र सीमा में एक साल की बड़ी छूट ने लाखों छात्रों को नई उम्मीद दी है।
महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठे लाखों युवाओं के लिए एक ऐसी जबरदस्त खबर सामने आई है, जो उनके चेहरों की रौनक लौटा देगी। महीनों का लंबा इंतजार, सड़क पर हुए भारी विरोध प्रदर्शन और सिस्टम में सुधार की लगातार मांग के बीच, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) से जुड़े एक बड़े फैसले ने हवा का रुख बदल दिया है। ग्रुप-सी कंबाइंड प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की जी-तोड़ तैयारी कर रहे 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए यह मौका किसी संजीवनी से कम नहीं है। ताजा अपडेट के मुताबिक, पदों की संख्या में छप्पर फाड़ इजाफा होने जा रहा है। साथ ही, उम्र की सीमा में मिली फलेक्सिबिलिटी ने उन छात्रों को एक नई उम्मीद दे दी है, जिनका करियर ओवरएज होने की वजह से दांव पर लगा था।
पदों की संख्या में ऐतिहासिक उछाल
जब एमपीएससी ग्रुप-सी 2026 का पहला विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें सिर्फ 5 हजार के करीब पदों का जिक्र था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। एक उच्च स्तरीय समिति की ताजा सिफारिशों ने पूरा गेम ही पलट दिया है। एमपीएससी ने खुद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जो जानकारी शेयर की है, वो बेहद सुकून देने वाली है। आयोग का कहना है कि राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों ने 11 हजार से ज्यादा नए पदों को भरने की मांग भेजी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर यह सिफारिश लागू होती है (जिसकी पूरी उम्मीद है), तो कुल पदों का आंकड़ा छलांग लगाकर 16 हजार के पार पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, जहां एक-एक नौकरी के लिए गलाकाट प्रतियोगिता है, वहां एकदम से 11 हजार नई सीटों का जुड़ जाना नौजवानों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। जल्द ही शुद्धिपत्र के जरिए इन पदों को आधिकारिक रूप से जोड़ दिया जाएगा।
डूबते को मिला तिनके का सहारा
लेट-लतीफी और सिस्टम की सुस्ती से परेशान उन युवाओं के लिए भी एक शानदार फैसला लिया गया है, जो ओवरएज होने के डर से रात-रात भर चैन से सो नहीं पाते थे। आईएएस अधिकारी वी. राधा की अगुवाई वाली समिति ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में पूरे एक साल की एकमुश्त छूट (वन-टाइम रिलैक्सेशन) देने की जोरदार सिफारिश की है। यह नियम उन सभी विज्ञापनों पर लागू माना जाएगा जो 1 जनवरी 2026 के बाद जारी हुए हैं और जिनकी चयन प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह राहत 31 दिसंबर 2027 तक आने वाले सभी विज्ञापनों के लिए बरकरार रहेगी।
इस फैसले के बाद, आवेदन की खिड़की (एप्लीकेशन प्रोसेस) फिर से खोलने का भी सुझाव दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जिन युवाओं को उम्र में छूट का फायदा मिला है या जो नए पदों के जुड़ने से अब इस परीक्षा के लिए योग्य हो गए हैं, वो फॉर्म भर सकें। कोई भी हकदार इस मौके से न चूके, आयोग यह पक्का करना चाहता है।
आखिर क्यों बनी यह समिति?
अब मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है? दरअसल, इसके पीछे छात्रों का वो गुस्सा है जो 4 सितंबर 2026 को फूट पड़ा था। एमपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए थे। भारी बवाल के बाद सरकार को झुकना पड़ा और सिस्टम को साफ-सुथरा बनाने के लिए आईएएस वी. राधा की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी ने गुरुवार को राज्य सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है।
परीक्षा में होगी किलेबंदी
मेहनती छात्रों का सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि उनकी सालों की तपस्या किसी 'सेटिंग' या पेपर लीक की भेंट चढ़ जाती है। इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कमेटी ने बेहद सख्त कदम उठाने को कहा है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि अब तक जो भी प्रश्न पत्र सेट किए गए थे, उन्हें रद्दी में डाल दिया जाएगा। उनकी जगह एक नए और बेहद सुरक्षित तरीके से बिल्कुल फ्रेश पेपर तैयार होंगे।
अब प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा सेंटर तक, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को कड़ी पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर अब हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे तीसरी आंख बनकर नजर रखेंगे। ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से होने वाली हाई-टेक नकल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सेंटर्स पर 'सिग्नल जैमर' लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दिया जाए कि कोई भी बेईमान इसमें सेंध न लगा सके और असली हकदार को उसकी मंजिल मिल जाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव