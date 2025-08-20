Drug Inspector Vacancy 2025: ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका! फौरन करें अप्लाई लास्ट लास्ट डेट कल

MPSC Drug Inspector Recruitment 2025 : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल 21 अगस्त 2025 तय की गई है।

MPSC Drug Inspector Recruitment 2025 Apply Online: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 109 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल 21 अगस्त 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाना होगा। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया तो फौरन आवेदन फॉर्म भरें। ये पद महाराष्ट्र सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग व औषधि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं।

शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में डिग्री या क्लीनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

सैलरी- चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 41,800 रुपये से लेकर 1,32,300 रुपये का वेतन प्रदान किया जाएगा।

आवेदन शुल्क- जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 394 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। आरक्षित वर्ग, महिला और अनाथ उम्मीदवारों को 294 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।