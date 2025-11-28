MPPSC ने निकाली कई पदों पर भर्ती, इंजीनियरिंग वालों के लिए मौका, आयु सीमा 45 तक

संक्षेप: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड II और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल पदों पर कुल 17 वैकेंसी निकाली हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू होगी।

mppsc technical posts recruitment 2025 : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए इस साल MPPSC एक बड़ा अवसर लेकर आया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड II और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती को टेक्निकल कैडर में स्थायी और उच्च स्तर की सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका माना जा रहा है।

mppsc technical posts recruitment 2025 : वैकेंसी की पूरी जानकारी आयोग ने कुल 17 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इसमें प्रिंसिपल ग्रेड II के 14, डिप्टी डायरेक्टर का 1, और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के 2 पद शामिल हैं। ये सभी पद तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, जहां उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ उत्कृष्ट करियर ग्रोथ का अवसर प्राप्त होगा।

mppsc technical posts recruitment 2025 : कौन कर सकता है आवेदन इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा 2 से 5 साल का संबंधित अनुभव भी अनिवार्य रखा गया है। मतलब, इन पदों पर केवल अनुभवी उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे, जबकि फ्रेशर्स को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

mppsc technical posts recruitment 2025 : क्या रखी गई उम्र सीमा MPPSC ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। महिला, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी-एसटी वर्गों के लिए अधिकतम उम्र सीमा भी 45 वर्ष निर्धारित है, जिससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें।

mppsc technical posts recruitment 2025 : चयन प्रक्रिया कैसे होगी आयोग ने सूचित किया कि इन सभी पदों के लिए चयन रिटन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के बाद मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त मानकों के अनुसार संचालित किया जाएगा।

mppsc technical posts recruitment 2025 : आवेदन फीस और भुगतान प्रक्रिया इस भर्ती के लिए फीस श्रेणी के अनुसार अलग-अलग रखी गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए, जबकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी (एमपी), एससी, एसटी, पीएच और महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपए फीस देनी होगी। इसके अलावा सभी पर 60 रुपए पोर्टल फीस भी लागू होगी।

mppsc technical posts recruitment 2025 : सैलरी कितनी मिलेगी चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 56100 से 206900 रुपए प्रतिमाह की शानदार सैलरी मिलेगी। यह वेतनमान सरकारी तकनीकी नौकरियों में सबसे आकर्षक स्केल में से एक माना जाता है और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी प्रेरणा है।

mppsc technical posts recruitment 2025 : आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाएं। विज्ञापन संख्या 09/2025 Technical Post Recruitment 2025 पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगइन करें, अपनी विवरण भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का भुगतान करें और फॉर्म सब्मिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।