MPPSC PCS Exam 2026: आज से आवेदन शुरू, SDM-DSP समेत कई पदों पर भर्ती, Direct Link देखें

संक्षेप:

MPPSC PCS Exam 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगी।

Jan 10, 2026 02:37 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
MPPSC PCS Exam 2026 , mppsc state service forest service exam 2026 : मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। आयोग की ओर से आवेदन प्रक्रिया आज यानी 10 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है, जिसमें योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एमपीपीएससी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाते हैं, उन्हें विलंब शुल्क के साथ 10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

MPPSC PCS Exam 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी सभी अहम तिथियां पहले ही घोषित कर दी गई हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 से शुरू होकर 9 फरवरी 2026 तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अवधि 10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक रहेगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।

MPPSC PCS Exam 2026: परीक्षा का शेड्यूल

एमपीपीएससी राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजकर 15 मिनट से शाम 4 बजकर 15 मिनट तक चलेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

MPPSC PCS Exam 2026: आयु सीमा

इन परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। सहायक वन संरक्षक एवं गैर वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, वन क्षेत्रपाल और वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

MPPSC PCS Exam 2026: शैक्षणिक योग्यता

राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा, पदों के अनुसार आयोग द्वारा तय की गई अन्य पात्रताओं को भी पूरा करना आवश्यक होगा।

MPPSC PCS Exam 2026: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे -

  • MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं
  • State Service / Forest Service Exam 2026 के लिंक पर क्लिक करें
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें
  • आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

MPPSC PCS Exam 2026: यहां देखें डायरेक्ट लिंक

स्टेट सर्विस एग्जाम 2026 - आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2026 - आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

कुल मिलाकर, एमपीपीएससी राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। जो अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा या वन सेवा में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

