Hindi Newsकरियर न्यूज़MPPSC State Engineering Service Exam 2025: Check Eligibility, Fee, and Important Dates Here
MPPSC State Engineering Service Exam 2025: मध्य प्रदेश में इंजीनियरों के लिए निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया

संक्षेप:

MPPSC State Engineering Service Exam 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 19 फरवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

Dec 31, 2025 07:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MPPSC State Engineering Service Exam 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने नए साल पर प्रदेश के टेक्निकल ग्रैजुएट को एक बड़ी सौगात दी है। आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो 20 जनवरी 2026 से खुलेगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 19 फरवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की टेक्निकल समस्याओं से बचने के लिए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होती है, तो उसे सुधारने के लिए करेक्शन विंडो 26 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक मौका दिया जाएगा।

पदों का विवरण और विभाग

इस साल यह भर्ती मुख्य रूप से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग जैसे प्रमुख सरकारी विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि पदों की कुल संख्या विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित की जा सकती है।

पात्रता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड (जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल) में इंजीनियरिंग की डिग्री (B.E./B.Tech) होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन: मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के पास राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

MPPSC State Engineering Service Exam 2025 Notification Link

चयन प्रक्रिया और परीक्षा शुल्क

चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से एक लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू शामिल होगा। लिखित परीक्षा में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी (SC, ST, OBC, PWD) के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त 40 रुपये पोर्टल शुल्क भी देय होगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर 'Apply Online' टैब पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी नवीनतम फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
