MPPSC ने बदला परीक्षा कैलेंडर, सितंबर से नवंबर तक कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तारीखें घोषित; यहां देखें
एमपीपीएससी ने 2026 की कई अहम भर्ती परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। सहायक कुल सचिव, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, सहायक प्राध्यापक और अन्य भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने आने वाले महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से जारी नई समय सारणी में मई से लेकर नवंबर और दिसंबर तक होने वाली तमाम अहम परीक्षाओं की तारीखें तय कर दी गई हैं। इस बदलाव के बाद लाखों अभ्यर्थियों को अब अपनी तैयारी की नई रणनीति बनाने का मौका मिल गया है। प्रदेश में लंबे समय से उम्मीदवार परीक्षा कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे। अब आयोग ने एक साथ कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करके अभ्यर्थियों की उलझन काफी हद तक दूर कर दी है।
17 मई को होगी सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा
एमपीपीएससी की तरफ से सबसे पहले 17 मई को सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के जरिए कुल 12 पद भरे जाएंगे। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 4 पद, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। आयोग के मुताबिक इस परीक्षा में करीब 12 हजार उम्मीदवार शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
चार बड़े शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्र
सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी और उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पर उत्तर भरने होंगे। आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। यानी गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को सावधानी से प्रश्न हल करने की सलाह दी गई है।
परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह
एमपीपीएससी ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। देर से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जुलाई से शुरू होगा सहायक प्राध्यापक परीक्षा का दौर
आयोग के नए शेड्यूल के मुताबिक सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 को अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 12 जुलाई को होगा जिसमें छह विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण 2 अगस्त को आयोजित होगा और इसमें भी छह विषय शामिल रहेंगे।
तीसरे चरण की परीक्षा 30 अगस्त को रखी गई है, जिसमें पांच विषयों के उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं चौथे चरण की परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें दो विषयों की परीक्षा होगी।
सितंबर में होंगी सबसे बड़ी परीक्षाएं
सितंबर का महीना एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 7 सितंबर से 12 सितंबर तक किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में मानी जाती है। इसके अलावा 20 सितंबर को सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2026 और विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा 2026 आयोजित होगी। वहीं 27 सितंबर को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा कराई जाएगी।
अक्टूबर और नवंबर में भी जारी रहेगा एग्जाम सीजन
अक्टूबर महीने में भी कई अहम परीक्षाएं होंगी। 4 अक्टूबर को आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 18 अक्टूबर को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2025 कराई जाएगी। इसी दिन सहायक प्राध्यापक परीक्षा के चौथे चरण की परीक्षा भी आयोजित होगी। नवंबर में 22 तारीख को सहायक संचालक किसान कल्याण परीक्षा 2025 आयोजित की जाएगी। इसी दिन वैज्ञानिक अधिकारी के तीन पदों के लिए भी परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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