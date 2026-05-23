MPPSC Prelims Result : एमपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट mppsc.mp.gov.in पर जारी, 3786 पास
MPPSC Prelims Result : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने शुक्रवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के नतीजे घोषित कर दिए, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,786 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
MPPSC Prelims Result : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने शुक्रवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के नतीजे घोषित कर दिए, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,786 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें से 3,055 उम्मीदवारों को नियमित मेरिट सूची में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि 731 उम्मीदवारों को एक अलग प्रोविजनल सूची में रखा गया है। 87 प्रतिशत रिक्तियों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मुख्य सूची में शामिल किया गया है, जबकि शेष 13 प्रतिशत रिक्तियों के लिए विचार किए गए उम्मीदवारों को अनंतिम सूची में रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों सूचियां अलग-अलग रहेंगी और उनके बीच कोई अदला-बदली नहीं होगी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट mppsc.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
156 पद ही रहेंगे
प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को 54 जिला मुख्यालयों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पहले से अधिसूचित 156 पदों के लिए ही जारी रहेगी और अब जब प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं, तो रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी।
MPPSC ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा-2019 से जुड़े लंबित अदालती मामलों और OBC आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कारण परिणाम को दो भागों में बांटा गया है। इस व्यवस्था के तहत, 87 प्रतिशत रिक्तियों को नियमित भर्ती हिस्से के रूप में माना गया है जबकि विवादित आरक्षण मामले से जुड़ी शेष 13 प्रतिशत रिक्तियों को अंतिम कानूनी निर्णय होने तक अनंतिम श्रेणी में रखा गया है।
कुल 156 रिक्तियों में अनारक्षित श्रेणी के लिए 41 पद, अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 33, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 20 पद शामिल हैं। दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 42 पदों में से 26 को नियमित सूची में शामिल किया गया है, जबकि 16 को अनंतिम श्रेणी में रखा गया है।
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कहां कितने पद
सामान्य प्रशासन विभाग - राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष - 17
डीएसपी - 18
वाणिज्य कर अधिकारी - 3
जिला पंजीयक - 1
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं - 1
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख - 4
अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त - 15
विकास खंड अधिकारी - 5
जनसंपर्क विभाग सहायक संचालक - 4
जनजाति कार्य विभाग, जिला संयोजक, सहायक संचालक - 2
जनजाति कार्य विभाग, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी- 2
खाद्य नागरिक आपूर्ति - जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक - 1
बाल विकास परियोजना अधिकारी - 4
विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी- 39
नायब तहसीलदार - 4
एक्साइस सब इंस्पेक्टर - 10
उप पंजीयक - 7
सहकारिता विभाग- सहकारिता विस्तार अधिकारी- 16
श्रम विभाग - सहायक श्रम पदाधिकारी - 1
मुख्य नगर पालिका अधिकारी - 5
MPPSC ने बदला परीक्षा कैलेंडर
17 मई को होगी सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा
एमपीपीएससी की तरफ से सबसे पहले 17 मई को सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के जरिए कुल 12 पद भरे जाएंगे।
जुलाई से शुरू होगा सहायक प्राध्यापक परीक्षा का दौर
आयोग के नए शेड्यूल के मुताबिक सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 को अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 12 जुलाई को होगा जिसमें छह विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण 2 अगस्त को आयोजित होगा और इसमें भी छह विषय शामिल रहेंगे।
तीसरे चरण की परीक्षा 30 अगस्त को रखी गई है, जिसमें पांच विषयों के उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं चौथे चरण की परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें दो विषयों की परीक्षा होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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