MPPSC PCS Vacancy 2026 : एमपी पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, SDM और DSP समेत 155 वैकेंसी, हुआ बड़ा बदलाव
MPPSC PCS Vacancy 2026:एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और नायब तहसीलदार समेत कुल 155 वैकेंसी निकाली गई है।
MPPSC PCS Vacancy 2026 Notification : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने पीसीएस यानी राज्य सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित अन्य के कुल 155 पदों की भर्ती निकली है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। एमपी पीसीएस प्रीलिम्स में पहली बार नेगेटिव मार्किंग होगी।प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को होगी। रिक्तियों में अपर कलेक्टर के 17 पद और डीएसपी के 18 पद हैं।
कहां कितने पद
सामान्य प्रशासन विभाग - राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष - 17
डीएसपी - 18
वाणिज्य कर अधिकारी - 3
जिला पंजीयक - 1
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं - 1
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख - 4
अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त - 15
विकास खंड अधिकारी - 5
जनसंपर्क विभाग सहायक संचालक - 4
जनजाति कार्य विभाग, जिला संयोजक, सहायक संचालक - 2
जनजाति कार्य विभाग, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी- 2
खाद्य नागरिक आपूर्ति - जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक - 1
बाल विकास परियोजना अधिकारी - 4
विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी- 39
नायब तहसीलदार - 4
एक्साइस सब इंस्पेक्टर - 10
उप पंजीयक - 7
सहकारिता विभाग- सहकारिता विस्तार अधिकारी- 16
श्रम विभाग - सहायक श्रम पदाधिकारी - 1
मुख्य नगर पालिका अधिकारी - 5
योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण।
आयु सीमा: गैर वर्दीधारी पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो वहीं वर्दीधारी पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
चयन - प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू।
भर्ती की अहम तिथियां
विज्ञापन तिथि : 31.12.2025
ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि : 10.01.2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 09.02.2026
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारंभ तिथि : 15.01.2026
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि : 11.02.2026
प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि : 16.04.2026
प्रारंभिक परीक्षा तिथि : 26.04.2026
विलम्ब शुल्क 3000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 16.02.2026
विलम्ब शुल्क 25000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 01.04.2026
आवेदन फीस
एमपी के मूल निवासी - एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और दिव्यांग - 250 रुपये
शेष सभी श्रेणी, एमपी से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा शुल्क - 500 रुपये
राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025
आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो 20 जनवरी 2026 से खुलेगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 19 फरवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की टेक्निकल समस्याओं से बचने के लिए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होती है, तो उसे सुधारने के लिए करेक्शन विंडो 26 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक मौका दिया जाएगा।
पदों का विवरण और विभाग
इस साल यह भर्ती मुख्य रूप से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग जैसे प्रमुख सरकारी विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि पदों की कुल संख्या विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित की जा सकती है।
पात्रता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड (जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल) में इंजीनियरिंग की डिग्री (B.E./B.Tech) होना अनिवार्य है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर निकली बंपर भर्ती
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 'असिस्टेंट प्रोफेसर' के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विषयों में कुल 949 पदों को भरा जाएगा। मुख्य रूप से दो चरणों में होगी: पहली लिखित परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू।