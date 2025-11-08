Hindustan Hindi News
MPPSC PCS Toppers List: MPPSC 2023 रिजल्ट में अजीत मिश्रा ने किया टॉप, ये रहें टॉप-10 टॉपर्स

संक्षेप: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 35 घंटे के अंदर राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के अलग-अलग विभागों में 229 पदों के लिए आयोजित की गई थी।

Sat, 8 Nov 2025 10:54 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 35 घंटे के अंदर राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के अलग-अलग विभागों में 229 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इस बार कुल 197 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया। चलिए आपको टॉप-10 टॉपर्स के बारे में बताते हैं।

MPPSC PCS Toppers List

टॉपर्स लिस्ट

नाम-अनुक्रमांक

1. अजीत कुमार मिश्रा- 100373

2. भुवनेश चौहान- 104097

3. यशपाल स्वर्णकार- 100546

4. अभिषेक जैन- 100851

5. अनुराग गुर्जर -100153

6. प्रिया अग्रवाल- 100077

7. अर्पिता राय- 100208

8. सूरज सिंह- 100341

9. कल्पेश सिंघई- 104541

10. अदिति जैन- 100292

इस साल के रिजल्ट में महिला उम्मीदवारों ने, खासकर पुलिस सर्विस में, शानदार प्रदर्शन किया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DSP) के 19 पदों में से सिर्फ छह पद महिलाओं के लिए रिजर्व थे, फिर भी उन्होंने मेरिट के आधार पर 13 पदों पर कब्जा किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर

पन्ना के अजीत मिश्रा ने पीएससी 2023 में टॉप किया है। उनके पिता किसान हैं और मां हाउसवाइफ हैं। वह साल 2022 में पहले नायब तहसीलदार चयनित होकर अभी मैहर में पदस्थ हैं। साल 2024 में वह असिस्टेंट डायरेक्टर फायनेंस के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने द सूत्र को बताया कि यह उनका चौथा प्रयास था। वह इंदौर होलकर कॉलेज से बीएससी हैं। लगातार वह जुटे रहे और प्रयास था कि उच्च पद को प्राप्त कर सकूं तो वह आज उनका और माता-पिता का सपना पूरा हो गया।

बताते चलें कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 का इंटरव्यू राउंड 7 जुलाई से 7 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। इससे पहले, प्रीलिम्स स्टेज के बाद मेन एग्जाम 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक हुआ था। मेन एग्जाम के नतीजे 30 दिसंबर 2024 को घोषित किए गए थे, जिसके बाद अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है।

MPPSC
