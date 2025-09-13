MPPSC PCS Result : एमपी पीसीएस का रिजल्ट जारी, देवांशु शिवहरे ने किया टॉप, देखें टॉपरों की लिस्ट

MPPSC PCS Final Result 2024 : एमपी पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। देवांशु शिवहरे ने एमपी पीसीएस 2024 में डिप्टी कलेक्टर पद पर टॉप किया है जिन्होंने 953 अंक प्राप्त किए। टॉपरों की लिस्ट में टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं।

MPPSC PCS Result 2024 : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। श्योपुर के देवांशु शिवहरे ने एमपी पीसीएस 2024 में डिप्टी कलेक्टर पद पर टॉप किया है जिन्होंने 953 अंक प्राप्त किए। टॉपरों की लिस्ट में टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर सागर जिले के ऋषभ अवस्थी रहे, जिन्हें 945 अंक मिले। वहीं तीसरे स्थान पर अंकित ने 942 अंक हासिल किए। चौथे स्थान पर शुभम (913 अंक) रहे। परीक्षा में कुल अंक 1685 निर्धारित किए गए थे।

आयोग की तरफ से अभी सिर्फ 87 प्रतिशत पदों का परिणाम जारी किया गया है। 13 प्रतिशत पद अभी होल्ड पर रखे हैं। कुल 110 पदों पर भर्ती होनी थी लेकिन फिलहाल 96 पदों पर ही चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है।

इंदौर की हर्षिता महिलाओं में टॉपर परीक्षा में महिलाओं में टॉपर और मेरिट में 5वें क्रम पर रही हर्षिता दवे साहित्य एकेडमी की डायरेक्टर डॉ. विकास दवे की बेटी है और वह इंदौर की ही है। उन्होंने बीए और एमए किया है। मां प्राइवेट स्कूल में टीचर है। यह उनका दूसरा अटेंप्ट था। पहले में 2023 की प्री दी थी। इस बार मेंस और इंटरव्यू दोनों दिए और पांचवे पायदान पर स्थान पाया।

टॉप 13 छात्र 1- देवांशु शिवहरे- कुल अंक 953 (1685 अंक में से)

2- ऋषव अवस्थी-945.50 अंक

3- अंकित 942 अंक

4- शुभम - 913 अंक

5- हर्षिता दवे- 893.75 अंक

6- रुचि जाट-891 अंक

7- नम्रता जैन- 890 अंक

8- गिरराज परिहार-859.75 अंक

9- स्वर्णा दिवान-833.75 अंक

10- विक्रमदेव सरयम-765.50 अंक

11- शिवानी सिरमचे-761.50 अंक

12- जतिन ठाकुर- 759.75 अंक

13- हिमांशु सोनी- 716 अंक