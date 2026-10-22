मध्य प्रदेश में लॉ ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 1.77 लाख तक मिलेगी सैलरी; 5 नवंबर तक करें आवेदन
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने जेल विभाग में क्लास-2 गजटेड लॉ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। 2 साल का वकालत अनुभव रखने वाले लॉ ग्रेजुएट 5 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
कानून की पढ़ाई पूरी कर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मध्य प्रदेश सरकार में लॉ ऑफिसर अधिकारी बनने का एक शानदार अवसर सामने आया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने जेल विभाग में लॉ ऑफिसर के पदों पर नियमित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो 15 अक्टूबर 2026 से खोल दी गई है। कानून के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बिना किसी लेट फीस के 5 नवंबर 2026 (रात 12:00 बजे तक) आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
पद, वेतनमान और मुख्य जिम्मेदारियां
चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल-12 (56,100 रुपये से 1,77,500रुपये) के तहत शानदार वेतन और राज्य सरकार के नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। लॉ ऑफिसर का मुख्य कार्य जेल विभाग के कानूनी मामलों को संभालना, नियमों की समीक्षा करना और अदालतों में सरकार का पक्ष रखना होगा।
पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में ग्रेजुएशन (LL.B.) की डिग्री होनी अनिवार्य है।
पेशेवर अनुभव: अभ्यर्थी के पास कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का वकालत अनुभव और राज्य बार काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
आयु सीमा: 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट का प्रावधान है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय पंजीकरण से छूट दी गई है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।
लिखित परीक्षा (OMR बेस्ड): ऑफलाइन लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को इंदौर केंद्र पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को जारी होंगे।
इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 100 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन शुल्क और संशोधन
मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC (NCL), EWS और PwD अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है, जबकि अनारक्षित वर्ग और मध्य प्रदेश से बाहर के सभी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये है। आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का मौका 20 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक रहेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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