MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडमिट कार्ड में बड़ी गलती से मचा हड़कंप, आयोग ने जारी किया रिवाइज्ड लिंक

MPPSC Assistant Professor Admit Card: असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस) परीक्षा 2025 के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड में एक गंभीर गलती पाई गई, जिसके बाद आयोग को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा।

Dec 29, 2025 08:12 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MPPSC Assistant Professor Admit Card: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) एक बार फिर अपनी एग्जाम मैनेजमेंट व्यवस्था को लेकर विवादों में घिर गया है। हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस) परीक्षा 2025 के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड में एक गंभीर गलती पाई गई, जिसके बाद आयोग को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तुरंत पुराना लिंक हटाकर अब रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

क्या थी पूरी गलती?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब MPPSC ने आगामी 4 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपलोड किए। उम्मीदवारों ने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, तो उनके निर्देशों के बिंदु संख्या 03 को देखकर वे हैरान रह गए। एडमिट कार्ड पर लिखा था कि परीक्षा में 'नेगेटिव मार्किंग' यानी नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। निर्देशानुसार, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाना था और सही उत्तर के लिए तीन अंक दिए जाने थे।

जैसे ही यह जानकारी सोशल मीडिया और उम्मीदवार समूहों में फैली, परीक्षार्थियों के बीच घबराहट और अनिश्चितता का माहौल बन गया। इसका मुख्य कारण यह था कि वास्तविक परीक्षा पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है और प्रत्येक प्रश्न के लिए चार अंक निर्धारित हैं।

आयोग की प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण

गलती का एहसास होते ही आयोग ने डाउनलोड लिंक को एक घंटे के भीतर हटा लिया। शनिवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए MPPSC ने अपनी गलती स्वीकार की। आयोग ने स्पष्ट किया कि एडमिट कार्ड के निर्देशों में गलती से नेगेटिव मार्किंग का उल्लेख हो गया था।

आयोग ने नोटिस में कहा, "असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस परीक्षा-2025 का आयोजन 4 जनवरी 2026 को दो सत्रों में किया जाना है। तकनीकी गलती के कारण एडमिट कार्ड में गलत निर्देश छप गए थे। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें भी अब नया और रिवाइज्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।"

उम्मीदवारों की बढ़ी मुश्किलें

हालांकि आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया था, लेकिन शनिवार शाम तक रिवाइज्ड लिंक एक्टिव न होने के कारण उम्मीदवारों का तनाव बढ़ता रहा। परीक्षा में अब महज कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही ने परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ा दी। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। पहले इंदौर को संभावित परीक्षा शहर बताया गया था, लेकिन एडमिट कार्ड में स्पष्टता की कमी ने उम्मीदवारों को परेशान किया।

देर रात जारी हुआ नया लिंक

शनिवार देर रात MPPSC ने अपनी वेबसाइट पर रिवाइज्ड एडमिट कार्ड का लिंक लाइव कर दिया। आयोग ने दोहराया है कि सभी उम्मीदवारों को, चाहे उन्होंने पहले एडमिट कार्ड निकाल लिया हो या नहीं, फिर से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य है ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस पूरी घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में प्रशासनिक कुशलता और सटीकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

