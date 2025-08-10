MPPSC Recruitment 2025: एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, युवा तुरंत कर लें अप्लाई

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देगा। कुल 67 पदों पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी।

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जॉब पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से आज 10 अगस्त को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 67 पदों पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार 12 अगस्त 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

योग्यता- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौ‌द्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौ‌द्योगिकी या तेल प्रौ‌द्योगिक या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान यह मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डाक्टरेट उपाधि या केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यता प्राप्त अर्हता

2. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष पूरे नहीं होने चाहिए।

3. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

MPPSC Food Safety Officer Recruitment 2025: आवेदन शुल्क मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 250 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। 2. शेष सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 500 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।