MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2027 जारी, 24 जनवरी से शुरू होगा सिलसिला; यहां डाउनलोड करें शेड्यूल का PDF
एमपीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर 2027 जारी कर दिया है। 24 जनवरी से 17 अक्टूबर तक परीक्षाएं निर्धारित हैं। जानिए कैसे वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करें।
नया साल आने से पहले ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के हाथ में पूरा नक्शा आ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 20 नवंबर 2026 को परीक्षा कैलेंडर 2027 जारी कर दिया। पहला पर्चा 24 जनवरी को होगा और आखिरी 17 अक्टूबर को। बीच के दस महीनों में दर्जनों भर्तियों की तारीखें तय हो चुकी हैं। अब बहाने की गुंजाइश नहीं बची। बस कमर कसने की बारी है।
राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2027 को होगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खबर है जो एमपी के प्रशासनिक पदों का सपना देखते हैं। इसके बाद 14 फरवरी को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा होगी। राज्य पात्रता परीक्षा यानी SET 7 मार्च को रखी गई है। आयोग ने साफ किया है कि SET की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग से अधियाचन और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी।
अप्रैल में एक साथ तीन परीक्षाएं
18 अप्रैल का दिन खास है। इसी दिन पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा होगी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा भी इसी तारीख को है। तकनीकी शिक्षा विभाग के उप संचालक, प्राचार्य श्रेणी दो और सहायक संचालक तकनीकी पदों की परीक्षा भी उसी दिन होगी। 25 अप्रैल को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा होगी।
मई और जून के बड़े मुकाबले
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा विशेष 2 मई को होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 10 से 15 मई के बीच कराई जाएगी। सहायक पंजीयक की परीक्षा 30 मई को है। सहायक प्राध्यापक की विभिन्न विषयों की परीक्षा 4 जून को होगी। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की परीक्षाएं 27 जून को आयुष विभाग लेगा।
यहां डाउनलोड करो पीडीएफ
जुलाई से अक्टूबर तक का सफर
4 जुलाई को खेल अधिकारी और ग्रंथपाल की परीक्षा होगी। 25 जुलाई को सहायक प्रबंधक और खनि निरीक्षक के पर्चे रखे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त को होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा विशेष 9 से 14 अगस्त तक चलेगी। 26 सितंबर को वैज्ञानिक अधिकारी के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान वाले पर्चे होंगे। उसी दिन कर सहायक परीक्षा भी है। सबसे आखिर में 17 अक्टूबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता पद की परीक्षा होगी।
परीक्षा का तरीका
ये परीक्षाएं पेन और पेपर मोड में होंगी। सवाल बहुविकल्पीय यानी MCQ टाइप के पूछे जाएंगे। राज्य सेवा के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दो चरण हैं। बाकी भर्तियों की प्रक्रिया अलग से तय होगी और परीक्षा के हिसाब से बदल भी सकती है।
कैलेंडर कैसे डाउनलोड करें
सबसे पहले आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ताजा अपडेट वाला हिस्सा देखें। वहां MPPSC Exam Calendar 2027 वाली PDF पर क्लिक करें। नए पेज पर पदों के हिसाब से तारीखें दिखेंगी। पूरी फाइल डाउनलोड करके रख लें। बाद में काम आएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव