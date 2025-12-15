Hindustan Hindi News
mppsc exam calendar 2025 26 tentative schedule out civil service forest service exam complete list
MPPSC Exam Calendar 2025-26 : सिविल सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा की तारीखें आईं, देखें कैलेंडर

MPPSC Exam Calendar 2025-26 : सिविल सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा की तारीखें आईं, देखें कैलेंडर

संक्षेप:

MPPSC द्वारा सोमवार को जारी किए गए इस संभावित परीक्षा कार्यक्रम में कुल 10 अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखें घोषित की गई हैं।

Dec 15, 2025 11:01 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
MPPSC Exam Calendar 2025-26 : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। MPPSC द्वारा सोमवार को जारी किए गए इस संभावित परीक्षा कार्यक्रम में कुल 10 अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखें घोषित की गई हैं। आयोग का कहना है कि संबंधित विभागों के लिए भर्ती विज्ञापन (नोटिफिकेशन) जल्द जारी किए जाएंगे।

हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर, डेंटल सर्जन, माइनिंग ऑफिसर और संस्कृति विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पदों की लिखित परीक्षाएं पहले ही पास कर ली हैं, वे लंबे समय से इंटरव्यू डेट का इंतजार कर रहे हैं।

MPPSC Exam Calendar 2025-26 : MPPSC संभावित परीक्षा शेड्यूल 2025-26

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 - हाईकोर्ट के आदेश के बाद

असिस्टेंट प्रोफेसर (CS) परीक्षा 2025 - 4 जनवरी

असिस्टेंट डायरेक्टर (टेक्निकल), डिप्टी डायरेक्टर व प्रिंसिपल परीक्षा - 22 फरवरी

राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 - 22 मार्च

राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 - 26 अप्रैल

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 (फेज-1) - 12 जुलाई

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 (फेज-2) - 2 अगस्त

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 (फेज-3) - 30 अगस्त

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 - 7 से 12 सितंबर

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 - 27 सितंबर

